Americký prezident Trump se opět opřel do Fedu

Americký prezident D. Trump se opět opřel od politiky Fedu, kterou označil za bláznivou a uvedl: “nechápu, co mají (v centrální bance) za problém, že zvyšují úrokové sazby”. Trump mimo jiné reagoval na drastický výprodej akcií na Wall Street, který se odehrál včera. Dolar z takového dění logicky není nadšen a oslabil. Nicméně nemělo by to být asi na dlouho, neboť trajektorie zvyšování sazeb ze strany Fedu je vcelku jasně narýsovaná a obavy o jeho nezávislost jsou bezpředmětné (dost na tom, že první a druhý muž vedení Fedu jsou Trumpem jmenovaní lidé).Akciový výprodej, který postihl i dnes ráno Asii v čele s čínským trhem, však bude zatápět měnám z emerging markets, což se částečně přelije i do regionu, takže čekejme slabší zlotý i forint.