Odborníci ÚAMK radí: Na červenou odbočovat vpravo?

Německé zkušenosti dlouhé 14 let – plynulost a bezpečnost

Chystaná novinka na českých silnicích předpokládá, že by bylo možné na křižovatce řízené semaforem na červenou odbočovat vpravo, samozřejmě s ohledem na bezpečnost projíždějících vozidel a přecházejících chodců. Odborníci hovoří o dvojici přístupů – americkém a německém systému. Který z nich zvolit pro české silnice?

Americké řešení je „absolutní“. Což znamená, že ve všech případech, kromě výjimek se zřejmým zákazem, lze vždy na červenou za dodržení bezpečnosti provozu odbočit vpravo. A německý systém?

ÚAMK získal podrobnější informace od partnerského německého automotoklubu ADAC. U našich západních sousedů nejde o novinku. V roce 1994 bylo zařazeno v Německu do pravidel silničního provozu tak zvané „pravidlo zelené šipky“. Jde o značkou zobrazený symbol na konkrétní křižovatce doplňující červenou na semaforech, která jinak znamená povinnost zastavit a stát. Pravidlo v tomto případě umožňuje odbočení vpravo v červené fázi semaforu po předchozím zastavení na hranici křižovatky. To má zamezit zbytečnému čekání na semaforech, a tím kromě jiného snížit i spotřebu paliva.

Co přesně o tomto pravidle říká německý silniční zákon?

37, odst.; 2 čís. 1 Pravidel silničního provozu (StVO) reguluje kombinaci červeného světla a zelené šipky následujícím způsobem:

Červený příkaz: Zastavte před křižovatkou.

Po zastavení je možné odbočit vpravo i na červenou, když je vedle červeného světla semaforu umístěna zelená šipka na černém podkladu. Řidič smí odbočit vpravo pouze z pravého jízdního pruhu. Musí se ovšem chovat tak, aby vyloučil jakékoliv ohrožení nebo omezení ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců a vozidel ve volném směru jízdy (kteří jedou na zelenou).

Odbočení vpravo na semaforech vybavených těmito zelenými šipkami je tedy možné pouze tehdy, když řidič zastaví na hranici křižovatky, před ochranným prostorem pro vozidla mající přednost, před přechodem pro chodce. U křižovatek bez přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je třeba zastavit na takovém místě, ze kterého je výhled do křižovatky, hlavně z volného směru. Pokud nemá řidič potřebný výhled z hranice křižovatky, může být hranice křižovatky přejeta (řidič pokračuje v jízdě až do místa výhledu), protože zastavení na hranici křižovatky v případě, kdy zde řidič nemá dostatečný výhled, je bezúčelné.

Tolik doslovná citace z německých předpisů.

O konkrétním přínosu především ve smyslu zrychlení dopravy není sporu. Z druhé strany kritici považují zelenou šipku za nebezpečnou, protože řada motoristů nedodržuje povinné zastavení před odbočením na hranici křižovatky. Na tento fakt poukazuje, s odkazem na konkrétní dopravní nehody, i německá policie. Proto za porušování tohoto pravidla postihuje viníky. Konkrétně:

Nedodržování těchto předpisů může být trestáno takto:

15 Euro varovná pokuta, jestliže řidič odbočí z jiného, než z pravého jízdního pruhu;

70 Euro pokuta a 1 trestný bod, když řidič nezastaví před červenou předepsaným způsobem.

Jaké jsou tedy zkušenosti ze 14 let používání „pravidla zelené šipky“ v Německu?

Podle názorů německých odborníků, partnerské organizace ÚAMK, tedy automotoklubu ADAC, ale i německé policie zelená šipka může pomoci ke zlepšení situace v silničním provozu tím, že odbočujícím vpravo se zkrátí čekací doba. Tím se zvýší i propustnost komunikací. Míra přínosu tohoto řešení je přirozeně závislá na hustotě provozu.

Na druhou stranu je vše závislé i na tom, zda odbočující vpravo mají k dispozici vlastní jízdní pruh.

To rozhodující, na co upozorňují i specialisté ÚAMK, při volbě míst kde použít „pravidlo zelené šipky“ je dbát bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Konec konců to vyplývá i z německých pravidel silničního provozu. Jejich § 37, a ze zákona vyplývající prováděcí předpisy, konkrétně jmenují místa, kde by neměly být „zelené šipky“ montovány. Jedná se i následující případy:

Není dostatečný výhled na křižující chodce, cyklisty nebo auta.

Protisměr pro odbočení vlevo má svůj vlastní signál (zeleně svítící šipku).

Je k dispozici více pruhů k odbočování vpravo.

Odbočující vpravo musí vjet na železniční koleje, nebo je přejíždět.

Místo křižuje obousměrná cyklostezka.

Místo křižuje silný pohyb pěších a cyklistů.

Semafor slouží převážně pro zajištění školní cesty nebo je často používán zrakově nebo tělesně postiženými lidmi.

A ještě technická stránka věci. Tabulka se zelenou šipkou nesmí být osvětlena nebo reflexní, aby byla vyloučena možnost záměny se světelnou zelenou šipkou. Po instalaci zelené šipky je nutné pravidelně vyhodnocovat případné nehody v daném místě.

Jaké je tedy správné chování motoristy na semaforu, kde svítí červená, ale dopravní značení je doplněno o zelenou šipku vpravo? Jakými zásadami je nutné se řídit?

Zelená šipka nesignalizuje, na rozdíl od zelené světelné šipky, přednost v jízdě. Před odbočením vpravo je proto nutné v každém případě zastavit na hranici křižovatky. To platí i tehdy, když vozidla jedoucí před vámi právě odbočila vpravo.

Po zastavení na hranici křižovatky smějí řidiči pomalu popojet na hranici, odkud mají dobrý výhled, pokud to provoz dovolí. Stále je nutné dávat přednost křižujícím chodcům a cyklistům.

Zelená šipka není příkazem pro odbočení vpravo. Kdo chce raději počkat na zelený signál, je to dovoleno, nebere se to jako omezení za ním jedoucích vozidel. Je zakázáno pomocí klaksonu nutit vpředu stojící vozidla k jízdě.

A na závěr ještě několik zkušeností a doporučení odborníka ADAC pana Christiana Weisera, s nímž ÚAMK celou problematiku zevrubně probral:

„Zelená šipka se na mnohých místech prosadila a osvědčila. Nesporně může zlepšit plynulost dopravy, protože obzvláště při malém provozu se zkracuje čekací dobu pro odbočení vpravo. Instalací zelených šipek mohou být vytvořeny, sice v malém rozsahu, ale přece jen další zvýšení kapacity provozu. Při volbě míst pro instalaci je nutné dbát především na bezpečnost účastníků silničního provozu. Je nutné striktně dodržovat zásady stanovené v pravidlech silničního provozu.“