PFNonwovens a.s. - Regulatorní oznámení/Regulatory announcement

PFNonwovens a.s.

IČ: 06711537

Společnost PFNonwovens a.s. oznamuje splacení jmenovité hodnoty a výplatu úrokového výnosu.

PFNonwovens a.s. announces repayment of nominal value and payout of interest on bonds.

Dokumenty jsou také k nahlédnutí na webových stránkách www.pfnonwovens.cz (Investoři a média/Emise dluhopisů).

The documents are also available on our website www.pfnonwovens.cz (section Investors and media/Bond issue).