US akcie zahajují silným propadem pod taktovkou technologií - obavy z růstu sazeb

Americké akciové trhy vstupují do svého obchodní dne silnou korekcí, která je přičítána především obavám z dalšího růstu dolarových sazeb a nerovnováh, které to může vyvolat a přinést především v rozvíjejících se ekonomikách, což by se zpětně mohlo odrazit ve vývoji ekonomiky americké.Korekci vedou především technologie, které mohou citlivě reagovat na vyostřující se nálady kolem obchodní války s Čínou v obavách z možnosti rozsáhlých odvetných opatření ze strany Číny vůčí americkým technologickým lídrům. Akcie Amazonu a Apple klesají o více jak 2%, Netflix dokonce o více jak 3,6%.Širší index S&P 500 oslabuje zhruba o procento a míří k páté denní ztrátě v řadě a pod úroveň svého 50denního klouzavého průměru, jež je brán jako významná technická úroveň.Růst výnosů na dluhopisech a sazbách podporuje zájem o bankovní tituly. Lídři sektoru budou navíc ve druhé polovině týdne prezentovat své výsledky za 3Q a očekávání jsou celkem optimistická.