Přichází stagflace a Pyrrhovo vítězství Američanů?

Danske Bank ve svém novém strategickém výhledu uvažuje nad tím, zda globální ekonomice nehrozí pád do stagflace. Banka poukazuje na zpomalující tempo globálního růstu, na které se dá usuzovat například z vývoje PMI v září. Slabost byla zatím nejvíce znát v eurozóně a v Číně, zatímco Spojené státy jsou stále „pilířem růstu“. Příčinou vývoje v USA je pravděpodobně fiskální stimulace, která se projevuje jak na spotřebě domácností, tak na investicích firemního sektoru.



Danske očekává, že globální růst se v nadcházejícím období stabilizuje. Evropská ekonomika by se totiž měla odrazit ode dna a Číně v prostředí obchodních tenzí s USA pomůže fiskální a monetární stimulace. Růst americké ekonomiky sice klesne z úrovně nad 4 %, ale stále by se měl držet nad potenciálem. „Přes slabší globální růst pozorujeme v posledních měsících rostoucí inflační tlaky. Cenu ropy tlačí nahoru americké sankce, které doléhají na těžbu v Íránu. K tomu se utahují podmínky na trhu práce v USA, eurozóně a Japonsku, což se projevuje vyšším tempem růstu mezd. Nezaměstnanost dál klesá a tento trend tedy bude u mezd pokračovat,“ tvrdí Danske.



Banka vývoj klíčových proměnných, globálního PMI a mzdové inflace v zemích G3, popisuje v následujících dvou grafech. PMI globálního výrobního sektoru klesá již od počátku roku. Naopak mzdová inflace se zvyšuje a vedle toho rostou i ceny ropy:

Zdroj: Danske Bank



Boom americké ekonomiky a rostoucí inflační tlaky vedou k růstu výnosů amerických vládních obligací, které se již dostaly na cyklická maxima. Jerome Powell, který stojí v čele Fedu, minulý týden uvedl, že další vývoj sazeb v USA je v podstatě nastaven na autopilota a bude tomu tak až do chvíle, kdy se sazby dostanou na úroveň sazeb neutrálních. Ty by se měly podle něj pohybovat kolem 3 % a této výše by měly sazby dosáhnout někdy v polovině příštího roku. Powell také upozornil, že současná výše sazeb stále představuje akomodační monetární politiku, ale postupně se pohybujeme do stavu, kdy jejich výše bude na hospodářství působit neutrálně.



Danske ve své analýze zmiňuje i vývoj v oblasti obchodních tenzí. I když bylo dosaženo obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, podle banky může nakonec toto krátkodobé vítězství Američanům uškodit. Naznačují to slova některých zástupců Kanady, podle kterých se jejich země musí ze současného vývoje poučit a nespoléhat se už tolik na jednoho obchodního partnera. Podobně smýšlí i Čína a ve světové ekonomice může vedle snahy diverzifikovat obchod směrem od USA sílit i snaha omezit závislost na dolaru. Jeho výjimečnou pozici totiž nyní Američané používají k prosazování svých zájmů. Danske ale varuje, že snahy o oslabení pozice dolaru jsou hodně velkou výzvou.



Zdroj: Danske Bank