Globální investice do nemovitostí dosáhly rekordních 1,8 bilionu, Praha se propadla

Praha spadla v globálním žebříčku na 84. místo s investičním objemem 1.48 miliardy dolarů (Q2 2017 - Q2 2018).

Na úrovni měst zůstává v čele New York jako největší realitní trh světa, následovaný Los Angeles a Londýnem. Výrazně se posunula vzhůru na čtvrté místo Paříž, za níž se umístil Hongkong. Pro mezinárodní kupce zůstává neochvějným cílem Londýn, přičemž New York poklesl z druhého na šesté místo kvůli vysokým cenám, silnému dolaru a vysoce konkurenční lokální poptávce.

Šest z prvních 10 měst z hlediska celkových investic je v USA a Evropa s Asií mají po dvou zástupcích. Navzdory politické nejistotě ohledně povahy odchodu Velké Británie z Evropské unie si Londýn udržel pozici nejdůležitějšího evropského trhu, zejména díky řadě významných kancelářských transakcí.

Nejsilnějším asijským trhem je Hongkong s 68% nárůstem oproti roku 2017. Posunul se o tři místa vpřed a stal se prvním městem regionu, které se ve třech letech dostalo do první pětky. Investice v asijských městech jsou především výsadou domácího kapitálu, i když regionální investoři svůj tržní podíl za rok navýšili.

18% zvýšení investic do komerčních nemovitostí vede Asie, která je jak zdrojem kapitálu, tak cílem investic, přičemž investice v Asii tvoří 52 % veškeré aktivity a na asijské kupující připadá 45 % všech přeshraničních investic.

Na regionální úrovni je celkový nárůst transakcí v Severní Americe nevýrazný – meziročně o pouhých 0,6 %. Jinde se objemy zvýšily na nejlepší výsledek za poslední tři roky. Celkové investice v asijsko-tichomořském regionu vzrostly meziročně o 32 % a v Evropě se objem transakcí zvýšil o více než 16 %.

David Hutchings, vedoucí investičního týmu EMEA pro investiční strategie ve společnosti Cushman & Wakefield a autor zprávy, řekl: „Jsou zde jasná – a mnozí by řekli i rostoucí – rizika z hlediska makroekonomického prostředí, nic však nenaznačuje, že by cyklus měl končit nebo že by se blížila recese. Ukazuje se, že inflace je menší hrozbou, než se předpokládalo, protože setrvalý růst ekonomiky pokračuje. Centrálním bankám ve většině oblastí však budou k utahování stačit cenové signály a pomalý, ale jistý nárůst úrokových sazeb a omezování likvidity vzniklé kvantitativním uvolňováním bude tudíž pokračovat.

Carlo Barel di Sant'Albano, vedoucí globálního investičního týmu společnosti Cushman & Wakefield, prohlásil:

„Kapitálu, který cílí na nemovitosti v široké škále geografických trhů a rizikových profilů, je dostatek. Mnozí investoři zvyšují svoje investice do nemovitostí a přizpůsobují svoje strategie proměnlivé nabídce a toleranci vůči riziku. To jsou hlavní faktory, které určují, zda budou objemy nadále růst. Vzhledem k současné situaci by objemy mohly příští rok překročit stávající úroveň až o 2 %. V čele bude nejspíš globální nákup, ale investoři by měli pozorně sledovat strukturální posuny na trhu práce nejen jako příležitost, ale i výzvu.“

New York poprvé v historii zprávy vypadl z první pětky cílů zahraničních investic. Je to zčásti v důsledku geopolitického napětí, kvůli kterému někteří hráči od investování upouštějí, ve větší míře se však jedná o vliv vysoce konkurenčního trhu se silnými cenami. Přestože mezi prvními pěti cíli investic chybí zástupce Severní Ameriky, šest měst z tohoto regionu se udrželo v horní pětadvacítce, stejně jako v roce 2017.

Londýn se stal městem, které přitahuje nejvíce zahraničních investic do nemovitostí, a to podeváté za deset let. Objem transakcí směřujících do Londýna se meziročně zvýšil o 47 % na 10,9 mld. dolarů. Nejsilnějším zdrojem přílivu zahraničního kapitálu jsou zde asijští investoři, přičemž mezi cíli těchto transakcí drtivě převažuje kancelářský segment, do nějž proudí 94 % kapitálu z asijsko-tichomořských zemí.

Na Evropu připadají čtyři z pěti míst s nejsilnějším zahraničním kapitálem: Paříž a Amsterdam si již druhým rokem drží třetí a čtvrté místo a poprvé od roku 2009 se do první pětice vrací Madrid. Jediným německým městem v horní desítce je Berlín, což je výrazná změna oproti roku 2017, kdy Německo dominovalo žebříčku se třemi městy (nejvyšší počet v historii). V německých městech však přetrvává velmi vysoká poptávka a mezi prvními 25 cíli zahraničních investorů mají výrazné zastoupení.

Hongkong postoupil o 14 míst na druhou pozici v důsledku opatření na kontrolu kapitálu, která pobízejí investory z kontinentální Číny koncentrovat investice blíže k domovu, což vedlo k meziročnímu navýšení kontinentálních investic ve městě o 259 %.

Asie je v první desítce za rok 2018 zastoupena třemi městy. Oproti předchozímu roku, kdy se v žebříčku nevyskytovala vůbec, svoji pozici jakožto cíle zahraničního kapitálu posílily Šanghaj a Tokio. Do první pětadvacítky se v roce 2017 dostalo osm asijsko-tichomořských měst. Letos je to jen pět, jelikož se na trhu projevila silná domácí poptávka a nedostatek nemovitostí.

Winning in Growth Cities je každoročně vydávaná zpráva, která analyzuje investiční aktivitu na globálním trhu s komerčními nemovitostmi a posuzuje města podle úspěšnosti v přitahování kapitálu.