Trhy nepochopily snahu Číny uvolnit opratě bankám

Čína začátkem týdne oznámila, že sníží míru minimálních rezerv bankám, kvůli podpoře likvidity na trhu. Asijské finanční trhy však tuto informaci nevzali příliš pozitivně. Důvodem je neutěšený vývoj na Wall Street v pátek minulý týden.

Paradoxně tak bylo oznámení Číny snížit minimální rezervy bankám pojato jako známka slabosti, než jako možné řešení současných problémů na trzích. Po státním svátku minulý týden v zemi otevíraly tamní akciové trhy s výrazným propadem. Dokonce, i když se podíváme na index MSCI denominovaný v amerických dolarech, vidíme zde znaky blížícího se cyklického poklesu.

I čínská měna je opět pod tlakem. Kurz USDCNY je na úrovni 6,90. Na vyšší hodnotu se dostal jen jednou, a to tehdy, když představitelé Číny potvrdili, že nebudou jako zbraň v boji se současnými problémy používat devalvaci juanu. Pokud země dovolí kurzu vystoupit nad 7,00, začnou se trhy obávat.

US dluhopisy jsou stále vysoko

Výnos amerických vládních poukázek se drží pod páteční úrovní 3,231, ale jen velmi mírně. Setrvávají tak i nadále na vysokých hodnotách z minulého týdne, které jsou nad klíčovými úrovněmi, jak při desetiletých, tak i třicetiletých dluhopisech.

Rostou i výnosy italských dluhopisů

Italský místopředseda vlády Luigi Di Maio se snaží ostrou rétorikou, namířenou proti rozpočtovým pravidlům EU, strhnout na sebe část pozornosti jeho koaličního partnera Mattea Salviniho. Přes víkend deklaroval, že unie zažije příští rok po volbách do evropského parlamentu revoltu proti pravidlům šetrnosti a odpovědnosti. Mohlo by to podle něj změnit postoj bloku k rozpočtu.

Výnosy italských dluhopisů opět poskočily a znamenají tak zase jednou hrozbu i pro euro. Evropská administrativa je vůči návrhu italského rozpočtu i nadále kritická. Velmi nepomohly ani drobné ústupky Italů, když navrhli snižování deficitu v roce 2020 a 2021 pod úroveň plánovanou na příští rok.

Na základě nárůstu spreadů italských dluhopisů oslabilo i euro. Sledujeme proto nadále kurz eura k japonskému jenu, který naznačuje další pokles. Už nyní se obchoduje na krátkodobých minimech. Pokles po hodnotu 130 bude znamenat hledání další podpory.

Situace v Brazílii se uklidňuje

Zemětřesení v brazilské politice, po tom, jak předvolební průzkumy favorizovaly pravicové populisty, se mírně uklidnilo. Nakonec se jim totiž nepodařilo získat většinu. Brazilská finanční aktiva a brazilský real se nesou na pozitivní vlně, kdy se rýsuje vláda pod vedením Jaira Bolsara, což je pro trhy přijatelnější výsledek.

Jde o pravicového politika, který apeluje na tradiční hodnoty a silnou armádu. Stojí před ním hodně práce, bude muset dostat pod kontrolu státní rozpočet a zejména příliš štědrý penzijní systém. V nepříznivém prostředí, které vládne na rozvíjejících se trzích, si real vede docela dobře. Obáváme se však, jak dlouho mu to vydrží.





O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.



Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.