Nagy: "America First" by v Asii mohla přejít do "America Last"

Profesor politologie a mezinárodních vztahů na International Christian University v Tokiu Stephen Nagy poukazuje na velký risk, do kterého se USA pouští v rámci svého programu "America First" v oblasti pacifické Asie (ASEAN). Podle Nagyho by se tato strategie "USA na prvním místě", kterou razí prezident Trump a jeho administrativa mohla časem zvrhnout do opačného extrému "America Last". Snaha prezidenta snižovat politickou a ekonomickou angažovanost USA ve světě by se mohla největší ekonomice světa vymstít. V regionu ACEA totiž o hlavní vliv dlouhodobě usilují Japonsko a Čína. Japonsko samotné je ve zmíněné oblasti sice preferovanou mocností vzhledem ke své celkové vyspělosti, ale chybí mu zdroje a proto se při prosazování své politické a ekonomické dominance musí spoléhat na silné partnerství především s USA. Pokud se USA v rámci svého protekcionismu a individualismu z oblasti stáhnou, oslabí tak vliv Japonska na úkor Číny, která o růst vlivu dlouhodobě usiluje a čeká jen na svou příležitost. Region ACEA má přitom jeden z největších populačních, surovinových a spotřebních potenciálů na Zemi. Ukončení podpory Japonsku ze strany USA by mohlo do budoucna vést k růstu čínského vlivu a k výraznému oslabení celkové globální pozice Spojených států.