Italská tvrdohlavost zkouší trpělivost evropských trhů

„Nepřáteli Evropy jsou ti, kteří sedí v Bruselu. Je to Juncker a Moscovici, kteří do Evropy přinesli strach,“ řekl na začátku týdne italský vicepremiér Matteo Salvini. Tato slova poměrně dobře vystihují současnou náladu mezi italskou vládou a zástupci Evropské unie, která se již delší dobu podepisuje na finančních trzích. Situace navíc začíná nabývat na nervozitě s tím, jak se Itálie blíží k rozhodnému datu odevzdání návrhu rozpočtu do rukou Evropské komise.

Jak včera uvedla agentura Bloomberg, Evropská komise se bude italským rozpočtem zabývat po 15. říjnu, což je den, kdy mají země evropského bloku odevzdat své návrhy. A jak se zdá, italská politická garnitura se nikterak nemá k osekání plánovaného deficitu o velikosti 2,4 % HDP pro rok 2019, který, jak již zaznělo z řad EK, bude hlavním tématem samotného hodnocení. K tomu se již dříve zcela jasně - bez náznaku ústupků - vyjádřili lídři koalice Ligy Severu a Hnutí pěti hvězd Matteo Salvini a Luigi Di Maio. Například druhý zmiňovaný doslova řekl, že neexistuje žádný „plán B“ a že Itálie rozhodně neustoupí.

Včera se na trzích podepsalo vystoupení italského ministra financí. Giovanni Tria ve své řeči před italským parlamentem, který mimochodem, jak uvádí server CNBC, obdržel návrh rozpočtu nejen se zpožděním o více než týden, ale v některých případech i s výrazně odlišnými čísly, než která byla zveřejněna v původním dokumentu, vyzval k ukončení války slov a k zahájení konstruktivního dialogu jak ze strany Itálie, tak i Evropské unie. Vedle toho však upozornil, že slabý ekonomický růst italské ekonomiky nedovoluje výraznější osekání podílu dluhu na HDP. Výhled totiž „není nikterak pozitivní,“ přepisuje jeho slova agentura Bloomberg.

Nejcitelnější reakce byla pozorována u italských dluhopisů – zde zřejmě zapůsobil ministrův komentář o tom, že se vláda obává již tak dost vysokých výnosů, u kterých jsou spready vůči zbytku EU „neakceptovatelné“, jelikož nestojí na fundamentech italské ekonomiky, ale spíše na citlivosti trhů. Výnos 10letého instrumentu v návaznosti na to vzrostl na nejvyšší úrovně od roku 2014, spread ve srovnání se španělským „kolegou“ o stejném tenoru se pak posunul na rekord z roku 1997, vůči německému setrval nad hodnotou 300 bazických bodů.

Pro zajímavost, padla i otázka, co by se dělo, pokud by spread 10letého italského bondu dosáhl vůči německému bundu například 500 bodů. Tria odpověděl, že jeho úřad pracuje na tom, aby k takové situaci nedošlo. Pokud by se tak ale stalo, „vláda by udělala to, co dělá v nečekaných krizích, jelikož jde o scénář, jenž nečeká,“ uvedl ministr. Nepadla však ani jedna zmínka o tom, že by Řím plánoval jakkoliv změnit již představený rozpočtový plán, který se u Evropské komise s velkým potleskem pravděpodobně nesetká. Změna očividně nepřijde ani poté, co se kritika snesla i ze strany italské centrální banky, konkrétně od viceguvernéra Luigiho Sinoriniho kritizujícího naplánovaný strukturální deficit a varujícího před rostoucími výnosy.

Nervozita se rovněž projevila na kurzu eura, které vůči dolaru po většinu dne oslabovalo (sílu americké měny vedle toho podpořily i rostoucí výnosy - 10letý bond se během dne vyšplhal na 7leté maximum). V pozdějších hodinách však společná evropská měna začala ztráty postupně umazávat, což korespondovalo s obratem pozorovaným u italských výnosů, jež na konci dne začaly klesat, zatímco evropské akcie se vymanily z předchozích ztrát do zisku.

Jak se zdá, Itálie bude i v příštích dnech tématem číslo jedna, což v tuto chvíli považujeme spíše za riziko dále oslabujícího eura. Dolaru pak nahrávají nejen rostoucí výnosy, ale rovněž i to, že ho trh v současné době – podobně jako včera švýcarský frank – považuje za bezpečný přístav. Na euru se rovněž projevila informace serveru Dow Jones Newswire naznačující, že by podmínky brexitu mohly být dosaženy možná již do pondělí – alespoň dle neveřejných diplomatických zdrojů.

Co se týče dalšího dění, v USA byl včera reportován index nálady Národní federace nezávislého podnikání. Jeho hodnota sice v září klesla z 108,8 b. na 107,9 b. (stále jde o třetí nejvyšší číslo za celou historii indexu), například ukazatel procenta malých firem, jež mají v plánu zvyšovat celkové kompenzace zaměstnancům, v čistém vyjádření vzrostl na rekord o velikosti 37 %. Vedle toho existuje celkem 61 % firem, které plánují přijímat nové pracovníky, přičemž 87 % uvedlo, že nemohou sehnat zaměstnance s dostatečnou kvalifikací. Tato čísla tak ještě více podtrhují napjatost amerického trhu, včetně mzdových tlaků.

K postupnému umazání dolarových zisků mohl přispět i další výrok prezidenta Trumpa o jeho nesympatiích vůči prováděné politice Fedu. Podle blonďatého státníka není potřeba postupovat tak rychle, obzvláště v situaci, kdy americká ekonomika nemá žádný problém s inflací. „Obávám se toho, že se jim (Fedu, pozn. autora) líbí zvedat sazby. S penězi se dají dělat ale i jiné věci,“ řekl Trump.

Z Evropy se dnes dočkáme britských dat, konkrétně průmyslu, v USA bude poté reportován index cen výrobců. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1501 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,59 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1374 do 1,1503 EURUSD.*

Koruna se během úterý posunula nad hranici 25,80 za euro. Hlavním fundamentem bylo tempo růstu spotřebních cen, které v září meziročně zpomalilo z 2,5 % na 2,3 %. V meziměsíčním vyjádření pak byl zaznamenán největší pokles od listopadu 2015, a to z předchozích 0,1 % na -0,3 %.

„Inflace v září dosáhla 2,3 %, a byla tak o 2 desetiny procentního bodů nižší, než očekávali analytici a předpokládala ČNB. Proinflačně působily především ceny paliv a energií, positivně přispěly i ceny potravin, alkoholu nebo ceny v dopravě. Naopak regulované ceny, i kvůli slevám na dopravu, působily protiinflačně,“ okomentoval data ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „I přes inflaci pod očekáváním ale nemá centrální banka potřebu odstoupit od stávající prognózy. Proinflační prostředí, které je i nadále způsobené především napjatou situací na trhu práce, směřuje k dalšímu zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání bankovní rady ČNB,“ uvedl ekonom s tím, že proinflační tlaky budou pokračovat na horizontu několika měsíců, kdy na spotřebitelské ceny dopadne nárůst cen energií.

V úterý v Jihlavě promluvil viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Dle jeho názoru je možné pokračovat v procesu zvyšování sazeb, a to z důvodu postupně slábnoucího vlivu úrokového diferenciálu.

„Propojení mezi úrokovými sazbami a kurzem již nefunguje stejným způsobem jako v minulosti. Bude ještě nějakou dobu trvat, než dosáhneme prahu citlivosti,“ přepisuje Hamplova slova agentura Bloomberg. Na otázku, zda bude na příštím, tedy listopadovém, zasedání ČNB hlasovat pro v pořadí již čtvrtý úrokový hike po sobě, uvedl, že nevidí nic, co by tomu mělo zabránit. Aby tomu tak bylo, muselo by se jednat o významnou událost z domácího či zahraničního prostředí, kterou však v tuto chvíli nikde nepsatřuje.

Dnes nás žádná domácí data nečekají, dočkáme se však dalšího vystoupení viceguvernéra ČNB Hampla, a to na konferenci Ekonomika, Management, Finance. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,81 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,76 až 25,84 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,46 až 22,66 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.