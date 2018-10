Kalendář zeje prázdnotou, impulzy mohou přinést geopolitické události (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář ekonomických událostí je dnes naprosto nezajímavý. Na euro budou i nadále dopadat obavy z výsledku vyjednávání o italském vládním rozpočtu a způsobu, jakým Velká Británie nakonec opustí EU. Koruna se bude srovnávat se zářijovou inflací, která překvapila nižší dynamikou. Na listopadovém zvýšení úrokových sazeb to ale podle našeho názoru nic nemění.

Na zajímavější události si budeme muset počkat

Ve Spojených státech nás dnes čekají pouze ceny průmyslových výrobců a velkoobchodní zásoby. Ze zástupců Fedu dnes vystoupí Evans a Bostic. Ani od nich ale žádné velké novinky čekat nemůžeme. Vše již bylo řečeno na zářijovém zasedání Fedu. Centrální banka s největší pravděpodobností zvýší sazby v prosinci a v utahování měnových podmínek bude pokračovat i v roce 2019.

Euro pod tlakem

Euro včera ztratilo 0,1 % a posunulo se na úroveň 1,148 USD/EUR. Společná evropská měna ztrácí v důsledku obav z výsledků vyjednávání o italském vládním rozpočtu. Jeho definitivní podobu by italští zákonodárci měli předložit k posouzení Evropské komisi 15. října. Zatím se však nezdá, že by ze svých plánů, které povedou k prohloubení schodku až na úroveň 2,4 % hodlali slevit. Italské vládní dluhopisy za to platí rozšířením spreadu vůči německým Bundům až na úroveň 310 bb (10 leté vládní dluhopisy), pod tlak se dostává i společná evropská měna. Blížící se summit EU (18.-19. října), na kterém by Velká Británie měla předložit svůj plán odchodu z EU, euru také na optimismu příliš nedodává.

Nižší inflace se koruně nelíbila

Včera byla zveřejněna zářijová inflace. Ta nečekaně silně zpomalila ze srpnových 2,5 % na 2,2 %. V meziměsíčním srovnání cenová hladina poklesla o 0,3 %. Více jsme o inflaci psali zde: http://bit.ly/2pHx3w4. Tento výsledek se však koruně nelíbil. Finanční trhy se zřejmě začaly obávat, že by z listopadového zvýšení sazeb mohlo sejít, a tak kurz koruny vyšplhal až na úroveň 25,83 CZK/EUR. V průběhu dne koruna zkorigovala zpět pod hladinu 25,80 CZK/EUR. Dnes ráno ale kurz otevírá až na 25,81 CZK/EUR.

Podle našeho názoru zářijový vývoj spotřebitelských cen na listopadovém zvýšení sazeb nic nemění. Srpnová prognóza centrální banky sice předpokládala zářijovou inflaci na úrovni 2,5 %, díky propadu cen potravin se však realita od této prognózy výrazně odchýlila již v červenci. Podle komentáře ČNB byla inflace v září lehce pod její prognózou, přičemž zveřejněná data potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní jsou celkové fundamentální inflační tlaky silné zejména v souvislosti s výraznou mzdovou dynamikou v tuzemské ekonomice. V tomto duchu se včera vyjádřil i viceguvernér Mojmír Hampl. Na jeho názoru, že je v normalizaci měnové politiky třeba pokračovat, prý nejnovější data o inflaci nic nezměnila. Další zvýšení sazeb je podle něho možné už na příštím měnovém zasedání.

Kalendář regionálních událostí je dnes prázdný. Mnoho toho nenabídne ani světový ekonomický kalendář. Na finančních trzích lze tedy očekávat obchodování spíše technického charakteru.