Balíček cigaret zdraží v průměru o korunu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Cigarety čeká další vlna zdražení, tentokrát přibližně o jednu korunu za balení.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování růstem.

Jediné ekonomické údaje, které stojí za zmínku, dnes přijdou ze Spojených států. Tam nás čekají ceny průmyslových výrobců a velkoobchodní zásoby. Vystoupí také zástupci Fedu, a to Evans a Bostic. Nečekáme od nich ale žádné výrazné překvapení.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro akcie švédské banky Swedbank a současně zvýšila doporučení na Koupit pro britskou společnost Subsea 7 zabývající se výstavbou ropných plošin.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu skončilo převážně ve ztrátách. Stále na trzích vládla napjatá atmosféra z obav před růstem úrokových sazeb. Průmyslový Dow Jones oslabil o 0,2 %, S&P 500 ztratil 0,1 % a technologický Nasdaq si mírně polepšit, když vzrostl o tři setiny procenta. Nejhlubší ztráty zaznamenali zpracovatelé komodit (-3,4 %). Značnou měrou se na tomto poklesu podílely společnosti zaměřující se na obalové materiály. Zde poklesy u jednotlivých akcií dosahují až 8,1 % (Packaging Corp of America). Důvodem bylo snížení ratingu těmto společnostem. Na opačné straně se nachází energetické společnosti se ziskem jednoho procenta.

V těchto dnech zahajuje ve Spojených státech sezóna hospodářských výsledků za třetí kvartál. Měla by navázat na velmi silná data z minulých kvartálů tohoto roku. V rámci indexu S&P 500 se očekává meziroční růst ziskovosti o 21,5 %, kde největší podporou by měl být energetický sektor (+102 %). S velkým odstupem ziskovosti pomohou také finanční instituce (+41 %). Tržby společností by v průměru měly vzrůst o 7,4 %. Pokud se očekávání naplní, mělo by to pozitivní vliv na cenu akcií. Bohužel zkušenosti z minulého kvartálu, kdy odhady byly obdobné, ukazují, že velký vliv na cenu akcií měla právě obchodní politika Spojených států vůči ostatním světovým ekonomikám. Vzhledem k tomu, že toto téma stále není uzavřené, můžeme očekávat, že stále bude silně zasahovat do probíhající výsledkové sezóny.

Stejně tak začíná i výsledková sezóna v Evropě, kde by ziskovost firem měla meziročně stoupnout o 13,9 %. Pro tržby jsou v Evropě stejná očekávání jako ve Spojených státech, tedy růst o 7,4 %.

V asijsko-pacifickém regionu se trhy vzpamatovávají z poklesů minulých dnů a většina jich koriguje ztráty. Zisky se pohybují až do výše 1,4 % v případě Indie. Čínské akciové trhy mírně ztrácejí, a to 0,1 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který roste o 0,2 %, se nejlépe vede energetickým společnostem (+1,9 %). Protipólem jim jsou telekomunikace se ztrátou 2,4 %.

Philip Morris ČR

Tabákový průmysl čeká další vlna zdražování. Tentokrát to není z titulu rostoucí spotřební daně, jako tomu bylo naposledy v lednu tohoto roku. Příčinou plánovaného zdražení je opatření z tabákové směrnice Evropské unie. Podle této směrnice, která nabyde účinnosti od 20. května 2019, bude muset mít každá krabička cigaret vyprodukovaná v rámci EU unikátní kód, aby šlo vysledovat její cestu od výrobce až do maloobchodu. EU si od tohoto kroku slibuje pokles pašování cigaret. Další změnou je sjednocení varovného označení o škodlivosti cigaret na obou stranách balení. Zatímco na přední straně je varování nahoře, na zadní straně je dole. Obojí varování musí být v horní části krabičky, což dle vyjádření Kamila Provazníka, jednatele Imperial Tobacco, si vyžádá zcela nové kolky, užší než dosud. Současné kolky se lepí na horní část krabičky, kde by podle nové úpravy však překrývaly varovný text. Nové užší kolky se budou lepit na boční stranu krabičky. Všechny tyto kroky si vyžádají zvýšené náklady na realizaci. To se promítne právě do cen cigaret. Očekává se, že zvýšení cen by se mělo pohybovat kolem jedné koruny na krabičku.