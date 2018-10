Nový jaderný zdroj i plynovody BACI a Nord Stream 2. Ministryně Marta Nováková jednala s rakouským velvyslancem

Především energetická témata byla tématem úterního jednání ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové s rakouským velvyslancem v Praze Alexanderem Grubmayrem.

„Rakouskou stranu zajímal postoj České republiky k projektům plynovodu BACI a Nord Stream 2. Z našeho pohledu je podstatné, že pokud by nebyl z jakýchkoliv příčin spuštěn plynovod Nord Stream 2, tak by postupně vypršela platnost existujících přepravních kontraktů přes území ČR, které by zcela určitě nebyly obnoveny ve stávajícím rozsahu,“ uvedla ministryně Nováková. „To by vedlo k výraznějšímu přesunu nákladů na provoz přepravní soustavy do tuzemské přepravy plynu a v konečném důsledky by to prodražilo plyn pro české zákazníky. Nespuštění Nord Streamu 2 a návazných plynovodů EUGAL a Capacity4Gas by tedy pro tuzemské plynárenství i Českou republiku přineslo pouze negativa či v lepším případě značná rizika,“ dodala ministryně.

Rakouskou stranu zajímala i výstavba nového jaderného zdroje. „V současné době pracujeme na analýzách vhodného finančního modelu s tím, že vláda o něm chce rozhodnout do konce roku,“ uvedla ministryně Nováková. “Upozornila jsem pana velvyslance, že až poté, co vláda rozhodne o investičním modelu, financování a způsobu výběru dodavatele, budeme moci říct více. Náš hlavní cíl je plnit Státní energetickou koncepci, která předpokládá, že nový jaderný blok by měl být uveden do provozu mezi lety 2033-2037,“ dodala.

Rakouského velvyslance zajímaly i české plány ohledně nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. „Je mi jasné, že jde o citlivé téma. Česká republika ale hlubinné úložiště jaderného odpadu potřebuje. Pro hodnocení jednotlivých lokalit je jednoznačnou prioritou naprostá bezpečnost budoucího úložiště,“ zdůraznila ministryně a dodala, že do konce letošního roku se sníží počet vytipovaných lokalit z devíti na čtyři.

Ministryně Nováková dále ocenila úspěšný vývoj česko-rakouských obchodních vztahů. Rakousko je sedmým největším obchodním partnerem s podílem 3,7 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. V roce 2017 došlo mezi ČR a Rakouskem k obchodní výměně ve výši 11,6 mld. EUR. Za období leden až červenec roku 2018 činil celkový vzájemný obrat 6,9 mld. EUR, který se meziročně zvýšil o 8,6 %. Rakousko se rovněž řadí k největším zahraničním investorům v ČR. S podílem téměř 11 % na celkové hodnotě přímých zahraničních investic v ČR je čtvrtým největším investorem.

Publikováno:

9.10.2018

Autor: odbor komunikace 01400