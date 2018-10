Revoluce na poště. Balík může vyzvednout každý i bez dokladu

Doručovací firmy se před Vánocemi připravují na nápor zákazníků. Každoročně se stává, že nestíhají tisíce balíků a dopisů včas doručit. Ale objevují se i případy, kdy zaměstnanci zásilku nepředají úmyslně. Nově může zákazník balík vyzvednout bez dokladu na základě kódu.

Přes tři tisíce dopisů v osmi látkových pytlích schovávala ve svém bytě doručovatelka z Prostějova. Náhodou je před rokem objevil nový nájemník, když se žena odstěhovala. Policisté ji vypátrali až teď.

"V bytě nalezl větší množství nedoručených zásilek a reklamních letáků. Toto ihned oznámil doručovací společnosti," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Tisíce adresátů tak místo dopisů čekala prázdná schránka. Není přitom jasné, jak dlouho zásilky žena ukrývala. Stovka dopisů byla navíc otevřena. Bývalá doručovatelka tím porušila listovní tajemství.

Policisté ji objevili a zadrželi na Slovensku. "Při výslechu podezřelá nedoručení potvrdila, otevření ale popřela," doplnil Kořínek. Hrozí jí až pětileté vězení.

Trestu nejspíš neunikne ani doručovatelka z Mělnicka. Stovky dopisů během čtyř let vyhazovala do koše. "Já jsem to nikde neměla a koukám na vás jako blázen," tvrdila potom poštovní doručovatelka.