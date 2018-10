Co by měli vědět všichni nadšenci i bojovníci proti Uberu

Na konferenci ve Stigler Center vyzdvihoval před dvěma lety tehdejší hlavní poradce společnosti Uber David Plouffe podnikatelský model této společnosti. A také jeho pozitivní dopady na životní prostředí. Sdílení vozů mělo totiž snížit dopravní zácpy ve městech a také míru znečištění. K tomu dodal, že města již snižují plánovaný počet míst na parkování na předměstích, protože sdílení aut snižuje celkovou poptávku po těchto místech. Jenže jak tvrdí Luigi Zingales z promarket.org, podobná tvrzení jaksi nenacházejí oporu ve skutečných datech.



John Barrios z University of Chicago a Yael Hochberg a Livia Yi z Rice University totiž tvrdí, že působení firem, jako je Uber, dopravní zácpy ve městech nesnižuje. A nejen to. Podle jejich názoru se kvůli nim dokonce zvyšuje počet nových aut o 3 % a roste počet vážných dopravních nehod. V USA odhadují tento efekt na 987 ztracených životů ročně. Jsou takové výsledky v souladu s intuicí? Na první pohled asi ne, protože většinou se například předpokládá, že levné služby Uberu a podobných společností budou motivovat lidi k tomu, aby nesedali za volant vlastního vozu s alkoholem v krvi. Jenže praxe tyto teorie nepotvrzuje.





Důvody pro popsaný růst počtu vážných dopravních nehod mohou být dvojí. Buď se na silnici dostává více špatných řidičů, nebo se zvyšuje hustota dopravy (nebo obojí). Kvalitu řidičů vědci zkoumat nemohli, ale hypotézu „více dopravy“ ano. Pokud by levné služby Uberu či Lyftu vedly například k opuštění hromadné veřejné dopravy, projevilo by se to v počtu ujetých kilometrů, spotřebě paliv, a podobně. A vědci skutečně zjistili, že k tomu dochází. Navíc se ukázalo, že počet vážných dopravních nehod se týká hlavně velkých měst, jako je New York , kde je dostupnost veřejné dopravy relativně dobrá. To pak „potvrzuje hypotézu, že dochází k přechodu z dopravy veřejné na sdílení aut“.Barrios a jeho kolegové tvrdí, že s ohledem na počet mrtvých lze další šíření ekonomiky sdílení v této oblasti vysvětlit jen tím, že vznikla významná externalita. Zvýšené riziko úmrtí se totiž netýká jen těch, kteří využívají nových služeb, ale i chodců a jiných řidičů, kteří z nich ovšem žádný prospěch nemají. A podle vědců by Uber a Lyft také měly zveřejnit své databáze v případě, že jim skutečně jde o bezpečnost tak, jak tvrdí. Jen tak lze totiž ověřit, zda se kvůli jejich službám nezačalo na silnici pohybovat i více špatných řidičů. Bez takového kroku jsou jejich řeči o bezpečnosti „jen čirou propagandou“.