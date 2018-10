Dráhy plánují velkou změnu. Do desítek vlaků bude nutná místenka

Vlakem z Prahy do Ostravy se cestující možná brzy svezou jen s platnou místenkou. České dráhy tak chtějí zajistit vyšší kvalitu cestování v těchto dálkových spojích. Novinka by měla začít platit v průběhu příštího roku. Už žádné mačkání v uličkách vlaků a hodiny jízdy strávené na nohou. České dráhy by chtěly na vytížené trase z Prahy do Ostravy umožnit jízdu ve vlacích jen s povinnou rezervací místa. Uvedly to při dnešním představování změn v jízdních řádech pro rok 2019. "V souvislosti se zajištěním vyšší kvality cestování v komerčních vlacích provozovaných na obchodní riziko Českých drah na lince Ex 1 mezi Prahou a Ostravou je zvažováno převedení všech těchto spojů na vlaky s povinnou rezervací. Datum, od kdy bude možný nástup do těchto vlaků pouze s platnou místenkou, bude vyhlášen v průběhu platnosti Jízdního řádu 2019," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. České dráhy by se tak přidaly ke komerčnímu RegioJetu a Leo Expressu, které na této trase umožňují přepravu cestujících ve svých vlacích pouze s rezervací.

Lidi na sociálních sítích záměr okamžitě rozdělil na dvě skupiny. Jedni novinku vítají s tím, že konečně nebudou vlaky přeplněné k prasknutí. Druhým vadí, že budou muset cestu vlakem a nákup jízdenky plánovat dopředu, místo aby nasedli na vlak, který jim zrovna vyhovuje. Českým drahám doporučují, aby místo povinné rezervace raději posílily spoje nebo přidaly další vagony k těm stávajícím.

Není to jediná změna, kterou České dráhy pro příští rok plánují. Nejde ale o nic zásadního. Novinkami v mezistátní dopravě jsou páteční posilové Pendolino Košičan z Prahy do oblasti Tater a Košic, přibližně čtvrthodinové zkrácení cesty z Prahy do Mnichova a nové přímé spojení jižní Moravy a Ostravy s Berlínem vlakem nightjet.

"Jízdní řád mezistátních vlaků Českých drah, které provozujeme v kooperaci se zahraničními partnery, je i v roce 2019 stabilní. Na žádné lince nedochází k revolučním změnám. Spíše menší změny odrážejí společný cíl národních železničních dopravců postupně vylepšovat nabídku mezinárodních spojení a reagovat na změny v poptávce po službách železnice,“ vysvětlil Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro obchod.

U vnitrostátních dálkových vlaků představuje největší změny zrychlení dopravy mezi Prahou, Plzní a dalšími západočeskými městy, náhrada některých doplňkových vlaků InterCity spoji SC Pendolino a více přímých spojů mezi Prahou a Opavou. Do dalších rychlíků budou zařazeny komfortní klimatizované vozy. pro lepší orientaci cestujících dochází k jednotnému pojmenování vlaků a linek.

"Ani ve vnitrostátní dopravě nejsou plánované žádné rozsáhlé změny. Mezi nejvýznamnější novinky tak bude patřit zrychlení cestování mezi Prahou a západními Čechami a návrat k provozu s plným počtem souprav rychlovlaků Pendolino. Kvůli rostoucímu počtu cestujících mezi Prahou a střední a severní Moravou také rozšíříme nabídku spojů v tomto směru, především v exponované dny. Blíží se také konec původních „koženek“, jak lidé říkají osobním vozům z bývalého východního Německa. V dalších rychlících je nahradíme modernizovanými a často také klimatizovanými vozy. Zbývající původem východoněmecké vagóny pak prošly revitalizací. Koženku nahradily textilní potahy a renovací prošly i toalety a další vybavení vozů,“ doplňuje Štěpán.

