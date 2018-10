Výnosy US Tresuries dále rostou nad 3%

Výnosy amerických vládních dluhopisů tzv. Treasuries dnes opětovně rostou a posunují tak svá dlouhodobá maxima. Včera byl trh s nimi zavřený.Výnosy dluhopisů se pohybují inversně vůči jejich ceně. Růst výnosů tedy odráží prodejní náladu a menší zájem investorů. Aby se podařilo dluhopis prodat musí se protistraně nabídnout vyšší výnos. Nezájem o dluhopisy souvisí s pozitivně laděnými makry, jež naznačují, že US ekonomika je v dobré kondici a na rostoucí trajektorii. Podle některých komentářů jí takový stav bez výraznějších vnějších podnětů může vydržet minimálně několik dalších let. Očekává se růst základních sazeb, což obvykle snižuje zájem o cenné papíry obecně.Výnos hlavních "desítek" se zvýšil o další cca 2 bazické body na 3,25% a pohybuje se na novém 7letém maximu, výnos "třicítek" rostl obdobně na výsledných 3,41%.Podle některých odhadů růst dluhopisových výnosů v určitou chvíli přiláká konzervativně laděné velké hráče z řad penzijních fondů , které se v minulých letech při obecně nízkých výnosech aktiv více zaměřovali na akciové trhy. Masivní rotace alokovaných prostředků by měla zastavil pokles cen dluhopisů a růst jejich výnosů.