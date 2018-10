Automobiloví výrobci brojí proti poslednímu zpřísnění emisí - způsobí to zpomalení ekonomiky a propady státních příjmů

Evropské automobilky mohutně brojí proti navrhovanému a v evropském parlamentu schválenému dalšímu zpřísnění emisních limitů pro výfukové plyny automobilů. Podle zástupců automobilek nová norma povede k růstu nákladů, které vyústí v propouštění, zpomalení ekonomiky a miliardovým výpadkům příjmů státních rozpočtů.Norma požaduje do roku 2025 další pokles emisí oxidu uhličitého o 20% oproti stropu pro rok 2021. Do roku 2030 by pokles měl dosáhnout dokonce 40%.Podle některých europoslanců takové limity již odporují fyzikálním zákonům a technickým možnostem sektoru, které prošly zkouškou na hranici technických možností již při plnění původně stanovených limitů pro rok 2021. Definovat nyní další zpřísnění již dříve přijaté normy odporuje také možnostem vývojových cyklů v segmentu, jež se pohybují kolem 11 let.Výhrady mají zákonodárci také k masivní podpoře nástupu elektromobilů na úkor jiných alternativních technologií. Masivní podpora rozvoje elektromobility bude přinášet vážné komplikace a požadavky na obecnou výrobu elektrické energie a na infrastrukturu, což bude vyžadovat obrovské náklady.Zákonodárci vytýkají EP, že novou normu nepřipravil ve spolupráci se zástupci sektoru, ale čistě direktivně. Přitom právě automobilový průmysl patří mezi ekonomické pilíře hlavních evropských ekonomik. Dopady kromě samotných výrobců aut ponesou také dodavatelé a menší účastníci celého výrobního řetězce včetně servisu a dalších návazných odvětví.Podle zákonodárců je na místě počítat s poklesem výkonnosti dotčených ekonomik a tím také k poklesu výběru daní do státních pokladen. Poukazováno je také na menší technologickou komplexnost elektromobilů oproti klasickým vozům a také na fakt, že v prvních letech budou ceny elektromobilů s největší pravděpodobností vyšší než u srovnatelných klasických aut, což povede k menší dostupnosti z pohledu spotřebitelů.Někteří zákonodárci budou usilovat o snížení původně oznámeného limitu snížení o 40% do r. 2030 na 35 respektive 30%.