Tvrdý brexit může srazit obchod mezi EU a Británií na polovinu

Obchodní výměna mezi Británií a zbytkem Evropské unie by se mohla propadnout až o polovinu, pokud by Spojené království opustilo EU bez dosažení dohody o novém uspořádání vzájemných vztahů. Předpověděl to německý ekonomický institut IW.



Institut po zohlednění struktury vzájemné obchodní výměny a pravidel Světové obchodní organizace (WTO) předpokládá, že EU by v případě takzvaného tvrdého brexitu mohla na britské zboží uvalit cla v průměrné výši 2,8 procenta, zatímco britská cla na zboží z EU by mohla činit v průměru 3,6 procenta.





Při současné úrovni vzájemné obchodní výměny by nová cla pro firmy z EU znamenala dodatečné náklady přes deset miliard eur (258 miliard Kč ) ročně. V případě britských podniků by tyto náklady přesahovaly pět miliard eur ročně, píše IW.V dlouhodobějším horizontu by se obchodní výměna mezi Británií a zbytkem EU podle nejpesimističtějšího scénáře IW mohla v důsledku tvrdého brexitu propadnout o 50 procent. "Tento hororový scénář by měl politiky pobídnout ke konstruktivnímu postupu," uvedl Markos Jung z institutu IW.Tvrdý brexit by podle IW obzvlášť silně zasáhl německé podniky, kterým by nová cla přinesla dodatečné náklady přes tři miliardy eur ročně. Zhruba 60 procent těchto nákladů by připadlo na německé automobilky. Německý export do Británie by se v důsledku tvrdého brexitu mohl propadnout až o 57 procent, varuje institut.