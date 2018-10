Nižší zářijová inflace překážkou dalšímu zvyšování sazeb nebude (Analýzy makroindikátorů)

Cenová hladina v Česku v září nečekaně silně poklesla. Nahoru ji tlačily ceny pohonných hmot a potravin, nicméně slevy v dopravě a snížení jádrové inflace mělo větší efekt. Inflace sice o dvě desetiny zvolnila a v dalších měsících možná ještě zpomalí, nicméně pod dvě procenta by se dostat neměla a současná úroveň by neměla zabránit ČNB ve zvýšení sazeb na listopadovém zasedání. Nedostatek pracovní síly bude totiž i nadále tlačit na vyšší mzdy a tím zvyšovat náklady firem. Nedostatek kapacit se projevil také v bilanci zahraničního obchodu za srpen, která znovu zaznamenala meziroční zhoršení.

Cenová hladina v Česku v září meziměsíčně poklesla o 0,3 %. Nahoru ji tlačily ceny pohonných hmot, které vzrostly o 0,7 % a ceny potravin, které se zvýšily o 0,9 %. Naopak sezónnost v cenách dovolených významně přispěla k poklesu jádrových cen, které se podle našeho výpočtu snížily o výrazných 0,6 %. Last minute slevy zájezdů byly letos pravděpodobně ještě větší než obvykle. Nicméně celé snížení jádrových cen nemůžeme přičíst pouze sezónnosti. Ceny se snížily například i v oblastech bytového zařízení a zdraví. Inflační tlaky do jádrových cen tak v září dočasně opadly. Domníváme se však, že jde pouze o jednorázový výkyv. V cenovém vývoji se projevilo také zavedení slev na jízdné pro studenty a důchodce. Regulované ceny se tudíž propadly o 0,7 %.

V meziročním vyjádření jádrová inflace podle našeho výpočtu zpomalila na 2,2 % z 2,5 % v srpnu. Výpočet centrální banky by měl ukázat jádrovou inflaci na stejné úrovni. Ceny pohonných hmot jsou meziročně vyšší o 11,5 %. Ceny potravin v září vzrostly o 1,4 % y/y a meziroční dynamika regulovaných cen zpomalila na 1,7 %. Srpnová prognóza centrální banky předpokládala zářijovou inflaci na 2,5 %, nicméně díky červencovém propadu cen potravin se realita od této prognózy výrazně odchýlila již pro červencová data. Z tohoto pohledu tak dnešní číslo pro ČNB nemůže být fatálním zklamáním.

V říjnu a listopadu by inflace měla mírně zvolnit a přiblížit se dvouprocentní hodnotě. Nicméně na začátku roku očekáváme její prudké zrychlení. Zaslouží se o to ceny energií, zejména elektřiny. Její cena na burzách totiž strmě roste a distributoři ji tak pro příští rok kupují za mnohem vyšší ceny než vloni. V první polovině příštího roku by kvůli efektu statistické základny měla zrychlit i jádrová inflace. Vloni se totiž růst jádrových cen nečekaně zaseknul. Letos by k tomu dojít nemělo. Mzdový růst se nezastaví a bude tlačit náklady firem nahoru. Navíc letošní špatná úroda začne již brzy zvedat ceny potravin. To, že inflace zrychlí, vidí i centrální banka. Ta tedy podle nás bude pokračovat v normalizaci měnové politiky. Očekáváme, že sazby zvedne ještě letos v listopadu. V příštím roce pak naše prognóza počítá s dalším trojím zvedáním úroků. Její klíčová sazba by se tak měla dostat na 2,5 %.

Zahraniční obchod brzdí nedostatek výrobních kapacit

Bilance zahraničního obchodu skončila v srpnu v mírném přebytku na úrovni 2,3 mld. CZK. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje zhoršení o 2,6 mld. CZK. To není překvapivé, podíváme-li se na vývoj průmyslové produkce, která v srpnu svými výsledky příliš neoslnila. Promítl se zde jak vliv letních dovolených, tak i problémy s kapacitními omezeními, na které domácí firmy narážejí.