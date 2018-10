El-Erian (Allianz): US ekonomika vypadá OK minimálně na několik dalších let a zvrátit to mohou jen vnější vlivy

Podle jednoho z nejuznávanějších ekonomů a investorů světa Mohameda El-Eriana, který je nyní šéfem ekonomických poradců pojišťovny Allianz , má americká ekonomika zaděláno minimálně na několik let růstu a aktuálně jí nehrozí, že by ji nějaké domácí faktory dokázaly poslat do recese. Růst americké ekonomiky bude v reálu patrně o něco lepší, než doposud očekává MMF. Ten počítá pro tento rok s růstem o 2,9% a s 2,7% pro rok 2019 respektive 2,5% pro rok 2020. Podle El-Eriana je MMF v tomto příliš pesimistický a největší světová ekonomika si povede lépe a nebylo by překvapivé, kdyby to bylo nad 3% letos a také v příštím roce.Podle Eriana má US ekonomika tři hlavní motory a ty nyní poměrně výjimečně pracují ve stejné fázi. Patří mezi ně vládní výdaje, spotřeba domácností a firemní investice . Souběh fungování všech těchto tří motorů dohromady způsobí, že US ekonomika poroste minimálně několik dalších let.Podle El-Eriana hrozí recese americké ekonomice pouze jako projev negativních vnějších vlivů. Sama americká ekonomika ani recesi nepotřebuje. El-Erian uznává, že stále probíhající růst ekonomiky je již velice dlouhý, ale nutno poznamenat, že také velice pomalý, což celý stav poměrně výrazně odlišuje od historických zkušeností.Mezi možné negativní vnější vlivy, které by mohly US ekonomiku ohrozit, El-Erian řadí negativní vývoj obchodních válek případně nějaké zásadní problémy v Evropě či na rozvíjejících se trzích. Problém obchodních válek, podle El-Eriana, ještě nedospěl takových rozměrů, aby byl vysloveně nebezpečný a jedná se spíše o šarvátky než vysloveně válku. Vyhrocení do takových rozměrů dává Allianz šanci cca 25%. Tak malá pravděpodobnost vychází z předpokladu, že Čína si brzy uvědomí to, co si uvědomili již všichni ostatní obchodní partneři USA a sice, že co si USA zamanou, to také dostanou. Je proto pouze otázkou času, kdy si toto uvědomí také Čína.