Rozbřesk: Dochází už průmyslu dech?

Česká ekonomika směřuje k slabším výsledkům a potvrdila to i včera zveřejněná čísla z průmyslu. Růst produkce o necelá dvě procenta nebyl nikterak překvapivý a ani to, že za slabšími výsledky můžeme hledat nižší výkon automobilek. Mnohem zajímavější byly jako vždy nové zakázky, které vzrostly tentokrát pouze o 2,4 %. V případě automobilek dokonce stagnovaly. Slabší výsledky sice můžeme částečně zdůvodnit možným přesunem dovolených mezi letními měsíci, avšak hlavní problém, co bude dál s evropským automobilovým trhem, až tak jednoduše ze stolu shodit nemůžeme.

Letní měsíce sice byly ve znamení vysokých registrací nových vozů po celé Evropě, avšak nešlo o žádné vzedmutí poptávky, ale pouze o přípravu na nová pravidla měření emisí. Otázka síly poptávky po nových vozech a kapacitní možnosti tuzemských výrobců budou hlavním faktorem ovlivňující další směr průmyslu, který je dlouhodobě nejvýznamnějším odvětvím českého hospodářství. Táhne ekonomiku nahoru už čtyři roky, nicméně bez dalších investic jsou jeho možnosti k další expanzi omezené.



Zatímco průmysl zpomaluje, dvojciferného růstu dosahuje tuzemské stavebnictví. Dohání tak své dřívější mnohaleté propady díky silnému pozemnímu stavitelství i přílivu nových peněz do veřejných zakázek. Ostatně obrat v investiční aktivitě veřejného sektoru naznačila už data zveřejněná minulý týden. Obrázek stavebnictví však do jisté míry kazí slabé výsledky bytové výstavby. S ohledem na letošní poptávku po bydlení rozhodně nejsou nijak oslnivé a dokonce stále zaostávají za výsledky bytové výstavby v době recese před deseti lety. Napjatý stav na trhu s bydlením tak nejspíše „vyřeší“ vysoké ceny bytů, přísnější pravidla hypoték a dražší úvěry.



I když nová čísla z ekonomiky naznačují další zpomalení růstu, na situaci na trhu práce se tím zatím nic nemění. Nezaměstnanost klesá, zatímco volných pracovních dále přibývá. Sice už pomaleji, ale pořád ještě. Čekat proto, že se situace začne z pohledu firem zlepšovat, je předčasné.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna zůstává stále daleko od hodnot, na kterých ji předpokládá prognóza ČNB. Místo 25,30 EUR/CZK jsme ji včera mohli sledovat hodnoty okolo 25,75. Navzdory zajímavému úrokovému diferenciálu se jí vracet ke dřívějším maximům zatím rozhodně nechce. Dnes zveřejněná inflace by jí snad mohla dodat trochu síly, tedy pokud inflace dopadne výrazně hůře, než očekává ČNB (2,5 %). Vzhledem k tomu, jak se do inflace začínají přelévat vyšší ceny energií nelze vyloučit vlastně nic.



Ani výnosy státních bondů se zatím nevracejí na nedávná maxima. Jedním z důvodů může být avízo Ministerstva financí o zmenšení nabízených objemů státních papírů pro poslední kvartál roku. Jen v říjnu trh čekají dvě symbolické aukce v celkovém objemu 4 mld. korun. MF tím zřejmě dává najevo, že nové peníze nepotřebuje. S ohledem na budoucí deficitní hospodaření státu však nepředpokládáme, že by správci dluhu chtěli spoléhat pouze na likviditu státní pokladny, takže jde spíše jen o dočasnou taktiku.



Zahraniční forex



Opatrná stabilizace juanu a čínský akcií je hlavním tématem na finančních trzích dnes po ránu. Eurodolar přitom stále osciluje kolem hodnoty 1,15 tlačen dolů růstem amerických úrokových sazeb a strachu z italského rozpočtu.



Dnes nás čeká z pohledu kalendáře poměrně nezajímavý den. Jen forint bude muset monitorovat zářijová inflační data, která zřejmě ukáží na to, že meziroční inflace dále roste nad cíl MNB (3,0 %).



Ropa

Další pokles íránských exportů pomáhá ceně ropy stabilizovat se v okolí 84 USD/barel. Dle nejnovějších dat dosahují íránské dodávky ropy na světový trh aktuálně pouze 1,1 mil. barelů denně, což představuje výrazný propad oproti 2,5 mil. barelů z dubna tohoto roku.



Na druhou stranu, znepokojující zprávy přicházejí ze strany poptávky. Ropné býky totiž může znervózňovat dění v Číně, kde je otázkou, nakolik propad akciového trhu souvisí s možným zpomalením domácí ekonomiky. Rizika zpomalení světového hospodářství pak ve svém nejnovějším výhledu zdůrazňuje taktéž Mezinárodní měnový fond, který snížil odhad růstu světové ekonomiky (-0,2 p.b.) na 3,7 % v tomto i příštím roce.