Wall Street 8.10. - trhy jako na houpačce, čeká se na US dluhopisy

Wall Street vstúpila do nového týždňa ako na horskej dráhe, kde indexy otvorili v červenom, dosiahli svojich miním na záver európskeho obchodovania, aby v závere dňa všetky straty zmazali a skončili na nule. V červenom skončil len technologický Nasdaq , kde daný sektor ťaží strach z ďalšej možnej obchodnej vojny medzi Čínou a USA.Dolár mierne posilnil, zlato pod tlakom výpredajov odpísalo 1,29%. Ropa umazala úvodné straty a končí deň na červenej nule.V poklese pokračovali akcie Tesla Motors -4,35%, kde za posledných päť obchodných dní odpísali až 20%.Včera bol zatvorený dlhopisový trh a tak sme nemohli pozorovať vývoj amerických vládnych desať ročných dlhopisov. Tie by dnes mohli prehovoriť do ďalšieho obchodovania na akciovom trhu.