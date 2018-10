Kocour bude nahrazen „hodným bankéřem“ (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Moneta Money Bank se po případné akvizici přejmenuje na Air Bank.

Likérka Stock Spirits ráno zveřejnila stručný komentář k hospodaření společnosti za 9 měsíců od počátku roku. Uvádí, že Polsko a Česká republika, které dohromady tvoří 75 % tržeb skupiny, pokračovaly v růstu objemu prodejů. Od konce minulého roku kleslo čisté zadlužení z 53 mil. EUR na 32 mil. EUR. Skupina současně přechází na nový fiskální kalendář. Ten byl doposud shodný s kalendářním. Nově bude od 1. října do 30. září. Stock Spirits zveřejní kompletní hospodářské výsledky 5. prosince, a to ve dvou verzích. První bude za 9 měsíců od počátku roku a druhá bude pro-forma nového fiskálního roku od 1. října 2017 do 30. září 2018.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování poklesem.

Dnešek je na ekonomické události skromnější. Ráno byla zveřejněna bilance zahraničního obchodu Německa. Ta přinesla spíše zklamání, když se do ní promítla nejistota u velkých německých obchodních partnerů.

Obchodování na zámořských trzích

První obchodní den na americkém akciovém trhu byl zakončen různorodě. Stále pokračovala napjatá atmosféra z minulého týdne, kdy rostly výnosy z dluhopisů. Včera byl federální svátek, tudíž trh s dluhopisy byl zavřený a akciový trh se ocitl bez jasného impulsu kam dál. V tuto chvíli výnosy z dluhopisů opět míří nahoru, dá se tedy čekat další napjatá obchodní seance. Průmyslový Dow Jones jako jediný posílil o 0,2 %. S&P 500 uzavřel čtyři setiny procenta pod pátečním zavíracím kurzem a technologický Nasdaq si pohoršil dokonce o 0,7 %. Nejhlubší ztráty zaznamenaly technologické firmy (-1,2 %), které byly kompenzovány výrobci nezbytného zboží. Ti si připsali 1,3 %.

V asijsko-pacifickém regionu se trhy vydaly všemi směry. Nedaří se akciovým burzám v Japonsku (-1,4 %), Jižní Koreji (-0,6 %) či Austrálii (-1 %). Naopak se po včerejším propadu mírně zazelenaly trhy v Číně (+0,2 %). Zisky si připisují také burzy v Thajsku (+0,6 %) nebo Indonésii (+0,2 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 se nejhůře vede technologickým firmám, jež ztrácejí 2,9 %. Zisky se podařilo vybojovat především realitním developerům, a to 0,5 %.

Moneta Money Bank

Již včera jsme informovali o probíhajících jednáních mezi Monetou a Home Credit Group B.V. o koupi Air Bank spolu s českou a slovenkou částí Home Credit. Oproti včerejšímu doplníme, že společné uskupení těchto tří subjektů by neslo název Air Bank. Větší část vypořádání kupní ceny ve výši 13 mld. CZK (z necelých 20 mld. CZK) zahrnuje úpis nových akcií, které připadnou prodávající straně. Tento balík akcií bude představovat celkem 24,5% podíl v nové Monetě. Z toho 21,7 % obdrží PPF v čele s Petrem Kellnerem a zbylých 2,8 % získá Emma Capital v rukou Jiřího Šmejce. Více informací naleznete na http://bit.ly/MONET_1810akv.