Americké technologie nepřestávají krvácet (9.10.2018)

Americké trhy včera otevřely jenom v mírném záporu a chvíli to vypadalo, že situace v zámoří nebude tak silně negativní, jako tomu bylo na konci minulého týdne. V pozdějším obchodování nás ale trhy vyvedly z omylu. Nasdaq propadl jenom pouze o 0,7 %. Od čtvrtka se americké technologie ale propadly už téměř o 4 %. S&P500 obchodoval na nule a Dow Jones se dokázal v závěrečné hodině vzchopit a přidat 0,3 % do zisku. Akcie Alibaby poklesly o 2,3 %. Další propad zaznamenává také automobilka Tesla , která zavřela ještě o 4,4 % níže než v pátek. Negativním znakem je i to, že v tyto dny rostou defenzivní tituly jako Coca-Cola (+1,3 %), Walt Disney (+1,1 %) nebo Altria (+1,8 %).