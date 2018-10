Jak kumulovat peníze - riskovat nebo vsadit na jistotu?

Kdo by si nepřál mít víc peněz. Moci cestovat, pořídit si vysněné bydlení, nemuset se starat o to, zda po zaplacení nutných výdajů zbyde na nějaké ty koníčky. Proto se snažíme spořit. Jak ale kumulovat peníze, abychom z nich něco získali a zároveň byli jištěni do budoucna?

Připravte si finanční plán

Než se pustíte do nějaké akce, přichystejte si finanční plán. Zvažte, v jaké jste životní situaci. Jiný plán bude mít mladý, svobodný člověk, který nemá závazky a v horizontu 5 let na tom nechce nic měnit. A jinak musí plánovat rodina s malými dětmi a hypotékou.

Pokud si sami nevíte rady, oslovte nezávislého finančního konzultanta, který vám ušije řešení na míru. Do plánu zahrne povinnou finanční rezervu, projde s vámi pravidelné a nezbytné výdaje a najde ideální produkt pro rozmnožování peněz.

Spořící účty nebo investovat?

Spořící účty jsou jistotou. Máte pojištěný vklad a garantováno, že to, co vložíte, vám zůstane, a navíc se trošku zhodnotí. Ano, skutečně trošku. Při dnešních úrokových sazbách okolo 1 % vám statisíce nenaskáčou jen tak. Na druhou stranu, kdo nechce riskovat, pro toho jsou spořící účty dobrou volbou.

Kdo je odvážnější, může zkusit investovat. Je mnoho možností, některé jsou bezpečnější (ideální pro začátečníky), jiné více rizikové a vhodné pro lidi se zkušenostmi. U fondů nemáte jistotu téměř ničeho. Zaručen není ani zisk, ani to, že o část vložených peněz nepřijdete.

Pojďme se podívat na modelový příklad, jak to vypadá s kumulací peněz při 1%, 3% a 5% úroku.

Vývoj pravidelné měsíční úložky při úroku 1 % (spořící účty)

Výše úložky Doba trvání (roky) 10 20 30 500,00 Kč 63 127,50 Kč 132 891,27 Kč 209 988,95 Kč 1 000,00 Kč 126 255,00 Kč 265 782,54 Kč 419 977,91 Kč 2 000,00 Kč 252 510,00 Kč 531 565,09 Kč 839 955,81 Kč 3 000,00 Kč 378 765,00 Kč 797 347,63 Kč 1 259 933,72 Kč

Vývoj pravidelné měsíční úložky při úroku 3 % (bezpečnější fondy

Výše úložky Doba trvání (roky) 10 20 30 500,00 Kč 70 045,39 Kč 164 561,38 Kč 292 096,86 Kč 1 000,00 Kč 140 090,77 Kč 329 122,75 Kč 584 193,73 Kč 2 000,00 Kč 280 181,54 Kč 658 245,51 Kč 1 168 387,45 Kč 3 000,00 Kč 420 272,32 Kč 987 368,26 Kč 1 752 581,18 Kč

Vývoj pravidelné měsíční úložky při úroku 5 % (rizikovější fondy

Výše úložky Doba trvání (roky) 10 20 30 500,00 Kč 77 964,64 Kč 206 373,15 Kč 417 863,19 Kč 1 000,00 Kč 155 929,29 Kč 412 746,31 Kč 835 726,38 Kč 2 000,00 Kč 311 858,58 Kč 825 492,62 Kč 1 671 452,76 Kč 3 000,00 Kč 467 787,87 Kč 1 238 238,93 Kč 2 507 179,14 Kč

Nemůžete mít všechno

Když si prostudujete tabulky, uvidíte, že pokud chcete při nízké úložce za krátkou dobu vydělat, musíte jít do rizika. Jestliže je vaší prioritou bezpečnost financí, musíte naopak buď spořit dlouhodobě, nebo zvýšit měsíční úložku. Rozhodnutí je jen na vás.