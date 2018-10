Duševní poruchu má každý čtvrtý Čech. Otestujte si, která hrozí vám

Lidí, kteří trpí duševními poruchami, v Česku stále přibývá. Vyplývá to z dat České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), jejíž náklady na léčbu duševních poruch vzrostly od roku 2015 o 111 milionů. Nejčastěji jde o deprese a úzkostné poruchy.

Duševní problémy podle Národního ústavu duševního zdraví potkají za život každého čtvrtého Čecha. Poruchy chování a duševní poruchy jsou dokonce druhým nejčastějším důvodem pro přiznání invalidního důchodu, hned po nemocích pohybové soustavy. Kvůli duševním problémům invalidní důchod pobírá už více než 100 tisíc Čechů.

Že Čechů s duševními chorobami neustále přibývá, dokazují i výdaje pojišťoven. Podle České statistického úřadu v roce 2010 daly na léčbu duševních poruch a poruch chování celkem 7,78 miliard korun, v roce 2016 už to bylo 9,56 miliardy. Celkem jde o více než 5 % všech výdajů pojišťoven.

Každý rok navštíví psychiatra přibližně 700 tisíc lidí. Nejvíce klientů s duševní poruchou eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna, je jich kolem půl milionu. Nárůst počtu duševně nemocných potvrzují i aktuální data třetí největší pojišťovny ČPZP. V loňském roce evidovala přes 42 tisíc nemocných, což je o tři tisíce více než v roce 2015. Na jejich léčbu vynaložila 700 milionů korun.

"Z celkové částky, kterou loni třetí nejsilnější tuzemská zdravotní pojišťovna vydala na péči o duševní zdraví svých klientů, si náklady na recepty s předepsanými psychofarmaky vyžádaly více než 175 milionů korun. Lékařská péče o pacienty stála téměř 531 milionů a na 5,4 milionu korun vyšly lázně," uvádí tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace bude v roce 2030 nejčastějším onemocněním deprese a úzkostné poruchy. Věk výskytu duševních poruch se přitom snižuje, dokládají to i data ČPZP. "Zatímco v roce 2015 jsme evidovali 2 156 pacientů s duševní poruchou ve věku do 18 let, v loňském roce to bylo již 2 519 pacientů. Přibývá také dětí a mladistvých klientů, u nichž se projeví duševní porucha v důsledku užívání psychoaktivních látek, jako jsou drogy nebo alkohol,“ dodala Mazurová.

Nejvíc pacientů má diagnózu neurotické a stresové poruchy. Velká část se jich potýká s duševními poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních látek a se schizofrenií.

Otestujte si, ke které duševní poruše můžete mít sklony

Jednoduchý test, který má odhalit nejhlubší potlačené stránky vaší osobnosti, sestavil ve dvacátém století maďarský psychiatr Leopold Szondi. Vychází z obecného přesvědčení, že charakteristiky, která nám na ostatních vadí, jsou vlastně ty, které nenávidíme na nás samých a potlačujeme je.

Před sebou máte fotografie osmi psychopatů, které Szondi léčil. Vyberte z nich tvář, která vás nejvíc děsí a je vám nejméně sympatická. Podle testu můžete mít sklony ke stejné duševní poruše, jako měl dotyčný.

Řešení najdete na následující straně

A) Sadista

Pravděpodobně jste v sobě v dětství potlačili některé zkušenosti spojené s autoritářstvím ve svém chování, potřebu ovládat druhé a sklony ke špatným úmyslům. Pokud jste si vybrali portrét tohoto muže, mohli jste v sobě potlačit urážlivé nebo ponižující chování k ostatním.

Nejspíš jste úplně neškodným a mírumilovným stvořením, vždy rádi pomůžete druhým. Pokud pracujete v kanceláři, možná mají nadřízení problém vás zvládnout. Když totiž nechcete něco dělat, schválně to dáváte najevo (chodíte pozdě do práce, ukazujete, že máte špatnou náladu apod.). Pokud se musíte bránit, často volíte pasivní odpor a vzdor, které z dlouhodobého hlediska vyčerpávají ty, kteří vám způsobují problémy.

B) Epileptik

Pokud mluvíme o poruchách osobnosti souvisejících s onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku (které se v některých případech projevují jako epilepsie), některými diagnostickými rysy mohou být impulzivita, podrážděnost, výbuchy hněvu a agrese. Pokud ve vás tento statný chlapík vyvolal odpor a strach, je pravděpodobné, že jste v raném dětství potlačili některý z těchto pocitů a chování do podvědomí.

Je velmi pravděpodobné, že jste laskavá a mírumilovná osoba. Umíte být pokorný a přátelský, vytváříte dojem zodpovědného člověka, který se umí ovládat. Ve svých pocitech jste stabilní, snadno se seznamujete s lidmi a máte dobré nápady.

C) Katatonik

Některými rysy této duševní poruchy jsou nadměrná představivost a negativismus. Pokud je vám tento usměvavý muž nesympatický, možná jste ve své mysli potlačili nějakou hyperaktivitu. Pokud se nepřenesla do vašeho podvědomí, můžete kvůli ní ztratit kontakt s realitou.

Máte tendenci přejímat stereotypní chování a nemáte rádi inovace a změny, Možná jste ten typ plachého a neklidného člověka, pro kterého je obtížné přizpůsobit se novým situacím. Největší strach máte z toho, že se přestanete ovládat. Jste trochu upjatý, často defenzivní a nikdy se neodchylujete od toho, jak by se měl člověk správně chovat.

D) Schizofrenik

Schizofrenní osobnost je charakteristická intenzivní apatií, zkresleným myšlením a neslučitelnými emocemi. Pokud vám tato žena nahnala husí kůži, pravděpodobně jste v sobě potlačili pocit lhostejnosti vůči druhým a odstřihli jste se od událostí a věcí, které jsou spojeny s vaším raným dětstvím.

Nejspíš jste poměrně společenská osoba. Věříte v socializaci a komunikaci s ostatními, užíváte si společnost a rádi chodíte mezi lidi. Družnost ale může být jen maska, za kterou se skrývá izolovaná osoba, která žije s pocitem, že je pořád osamělá. Vaše vztahy mohou být neosobní a povrchní. Hluboko uvnitř možná cítíte, že soužití s ostatními nepotřebujete.

E) Hysterik

Některými rysy hysterických lidí jsou povrchní a nestabilní emoce, narcismus a exhibicionismus. Možná jste i vy v sobě v minulosti potlačili nenasytnou touhu strhnout na sebe pozornost.

Vytváříte dojem skromného člověka, ve skutečnosti se ale za maskou klidné a plaché osoby může skrývat člověk, který prahne po tom, aby ostatní okouzlil. Pečlivě se staráte o svůj vzhled a chování. Snažíte se být za všech okolností elegantní a pořizujete si oblečení a doplňky, které přitahují pozornost ostatních. Tito lidé si často vybírají extravagantní povolání nebo koníčky.





F) Depresivní člověk

Nedostatek sebeúcty, pocit podřadnosti a viny jsou hlavními příznaky deprese. Pokud ve vás tato nevinně vypadající žena vyvolává nepříjemné pocity, může to znamenat, že jste hluboce depresivní člověk, který ale dokáže mít tyto příznaky pod kontrolou.

Možná jste společenská a bezstarostná osoba. Čiší z vás sebevědomí, optimismus a dynamika. Někdy se samozřejmě rozčílíte a můžete propad mírné depresi či melancholii. Býváte také podezřívavý a mrzutý. Je velmi pravděpodobné, že se snažíte být ostatním psychologem a řešíte jejich problémy.

G) Maniak

Některé diagnostické rysy mánie jsou extroverze, nadhodnocení sebe sama, rozhazování peněz a prudké emoce. Pokud se vám tato tvář nelíbí, pravděpodobně někde hluboko uvnitř vás existuje nějaké vzrušení, které, pokud nebude kontrolováno, vás přemění ve fanatika.

Pravděpodobně jste člověkem, který nerad provokuje svým chováním, nenávidí hluk, extrémy a excesy. Jste příkladem diskrétnosti, zdrženlivosti a uměřenosti. Jednáte logicky a šetrně, máte své chování vždy pod kontrolou.

H) Rozpolcená osobnost

Tento typ osobnosti je typický touhou být uznáván opačným pohlavím. V dětství jste totiž možná měli problémy určit vlastní identitu a genderovou orientaci.

Pokud jste tyto obavy v sobě potlačili, můžete mít dnes potřebu důrazně potvrzovat, k jakému pohlaví ve skutečnosti patříte. Svým chováním, zvyky a vzhledem dáváte najevo, že jste skutečný muž nebo žena. Muži si hrají na frajery, ženy se snaží vždy být sexy a flirtují.