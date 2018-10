Utrácíme s kreditní kartou – proč to jde tak snadno?

Kdo by to neznal. Toužíme po novém mobilu, kabátu, dovolené…Jenže peníze v hotovosti nejsou. Nebo možná i jsou, ale prostě se nám nechce je za „nepotřebné“ věci vydávat. Ta touha nás ale nepouští, a tak sáhneme po kreditní kartě. Však o co jde, vždyť tam tu částku hned vrátíme…Nakupování s kreditkami je prostě jednoduché. Dokonce máme vědecky ověřeno, že nás tento produkt k utrácení vlastně nutí. Jak je to možné?

Kreditní karta – dobrý sluha, pokud ji umíte používat

V mnoha rodinách má kreditní karta své místo. Někde ji využívají běžně na nákupy, jinde leží roky v šuplíku jako pojistka na horší časy.

Jak vlastně kreditka funguje? Jedná se o kartu úvěrovou, můžete z ní tedy čerpat finanční prostředky, které poskytuje banka. Ty lze potom splácet v měsíčních splátkách (ale obvykle s velmi vysokým úrokem), nebo jednorázově uhradit v bezúročném období. Bezúročné období má každá karta jiné – některá 20 dní, jiná 30, další i 45 dní…Přesně znát dobu, po kterou můžete částku bez navýšení splatit, je při používání kreditní karty nejdůležitější.

Pokud ji dokážete využívat tak, že závazek vždy v bezúročném období splatíte, je kreditní karta dobrým sluhou. Ale pozor, využívání kreditky vyžaduje dobré finanční plánování. Musíte si být jisti, že na splacení půjčené částky budete mít včas vlastní peníze.

Kup teď, plať později

Určitě jste se už setkali s různými akcemi typu Kup teď, zaplať za dva týdny, měsíc…Proč tohle obchody dělají? Protože ví, jak to působí na lidi. Je pro nás podvědomě mnohem snazší utratit 10 tisíc Kč, když je nemusíme vydat hned, ale splatit později. Výše závazku se nám zdá menší. A u kreditních karet to funguje stejně, proto s nimi utrácíme často víc, než bychom chtěli. Tento psychologický jev se jmenuje hyperbolic discount.

Tolik to nebolí

Když platíme v hotovosti, víc se rozmýšlíme, jestli danou věc opravdu musíme mít. S penězi na dlani přemýšlíme – nebude nám ta pětistovka za tričko chybět v rozpočtu? Fyzicky vydat peníze může i podvědomě bolet – kolikrát se vám stalo, že jste odcházeli z obchodu s ne úplně dobrým pocitem? Platíme-li ale kartou, nezdá se nám to tak hrozné.

Čím víc mám, tím víc utrácím

Třetím psychologickým jevem, který řídí náš rozum při využívání kreditní karty, je tzv. anchoring. O co jde? O porovnání výšky investice versus peníze k dispozici. Jinými slovy, pokud máme úvěrový rámec 50 000 Kč, zdá se nám částka 3 000 Kč za další boty poměrně malá. Kdybychom ale měli rámec jen 10 000 Kč, nebo měli platit hotově, už bychom si nákup zřejmě víc rozmýšleli.

Je dokázáno, že nejvíc utrácíme ve dnech po výplatě. To nám totiž na účtu leží vcelku velká částka, a my podvědomě nevidíme to, že na konci měsíce se zůstatek bude blížit k nule.

Až vás zase bude karta pálit v kapse a vy budete přemýšlet, jestli opravdu, ale opravdu musíte třetí svetr mít, vzpomeňte si na tenhle článek. A uvažte, zda byste nakupovali, kdybyste měli platit hotově.