Největší riziko, které trhy ignorují

Známý ekonom Brad DeLong v roce 2014 ve své úvaze o hrozbách býčího trhu tvrdil, že tou největší je válka či pouhá hrozba války. Jak na stránkách Bloombergu poukazuje Noah Smith, v současné době se mnoho investorů války neobává, jen někteří zmiňují možnost konfliktu se Severní Koreou nebo tenze v Jihočínském moři. Podle Smithe ale může jít o přehnaný optimismus, který by tu nebyl poprvé. „Je dobře známo, že trhy ani náznakem nepředpověděly první světovou válku i přesto, že ve světě byly tehdy jasně zřejmé rostoucí tenze,“ píše Smith. Podle něj může být nyní situace podobná v tom, že akcie jsou na amerických trzích na historických rekordech, ale mezinárodní klima se zhoršuje.



Existuje tedy nebezpečí, že investoři opakují hrubou chybu historie? Zdaleka největší hrozbou je v této souvislosti konflikt mezi USA a Čínou. Je ale tato možnost reálná? Podle Smithe to neví nikdo a naše zkušenosti spíše naznačují, že ne. Koneckonců i Sovětský svaz a Spojené státy se dokázaly vyhýbat válce, a to po celou polovinu století. „Jenže některé teorie mezinárodních vztahů naznačují, že nějaký druh konfliktu mezi USA a Čínou je nevyhnutelný,“ píše Smith. Mohlo by k němu dojít zejména po delším období tenzí.





Z geografického hlediska se nejnebezpečnější oblastí zdá být Jihočínské moře, ve kterém se Čína v posledních letech chová, jako kdyby zde bylo její suverénní území. Spojené státy a většina dalších zemí ale tvrdí, že by mělo jít o oblast, kde by se lodě měly pohybovat volně. Američané tak dávají najevo svůj postoj tím, že do této oblasti opakovaně vysílají své válečné lodě, zatímco Čína tu zase buduje umělé ostrovy a vojenské základny.Dochází tak k potenciálně výbušným situacím a olej do ohně přilévá i obchodní válka mezi oběma zeměmi. Podle některých názorů jsou na sobě obě země ekonomicky příliš závislé na to, aby si mohly dovolit vážný konflikt. Jenže podle Smithe takový názor ignoruje historii. Mezi Německem a Velkou Británií totiž také existovalo významné obchodní partnerství, ale to jim nezabránilo, aby nakonec proti sobě během první světové války poslaly své armády. A ekonom dodává, že se přeceňuje i vliv Číny na americký finanční systém. To se jasně ukázalo v posledních letech, kdy Čína místo nákupu amerických vládních obligací tyto cenné papíry prodávala, ale na americkou ekonomiku a finance to nemělo žádný znatelný negativní dopad.Podle Smithe by byl vojenský konflikt mezi USA a Čínou devastující pro globální ekonomiku i v případě, že by nebyly použity jaderné zbraně. Světová ekonomika by si totiž musela zvyknout, že ekonomická symbióza mezi těmito dvěma giganty je u konce. Došlo by k rozpadu globálních dodavatelských a výrobních řetězců, vznikl by chaos, dostavila by se recese. Jako zajištění proti takovému extrémnímu riziku lze v první řadě uvažovat o hotovosti, zlatu či amerických vládních obligacích. Lépe by si pak v případě rostoucích tenzí měly vést akcie společností, které se již odklání od čínského trhu. „Je možné, že válka velmocí je skutečně již věcí minulosti... Ale nesázejte na tuto možnost úplně všechno,“ radí Smith.