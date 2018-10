Indie bude i nadále kupovat ropu od Íránu, nehledě na US embargo

Indický ministr energetiky Dharmendra Pradhan dnes uvedl, že 2 indické ropné společnosti budou i v listopadu dovážet ropu z Íránu navzdory výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa světu, aby se připojil k jeho ropnému embargu. To začne platit 4. listopadu.Indický ministr také uvedl, že jeho země hledá další platební "mimodolarové" možnosti, jak ropy z Íránu i nadále odebírat. Ministr upřesnil, že se hledají možnosti, jak platit za odebíranou ropu přímo v indických rupiích.Indie patří mezi největší světové dovozce ropy . Jen v průběhu října dovezla z Íránu cca 10 miliónů barelů. Listopadový dovoz by měl být o něco slabší na celkové úrovni cca 9 miliónů barelů.Indie dovážela ropu z Íránu i v průběhu předchozí blokády v letech 2012-15 byť je nutno poznamenat, že to bylo ve velmi omezené míře vzhledem k nemalé expozici vůči dolarovému finančnímu systému.Podle odhadů trhu náběh amerického embarga v listopadu způsobí globálnímu trhu s ropou výpadek 500 000 - 2 miliónů barelů denní produkce.