WTO: Turecko zavádí kvóty a cla na dovoz oceli

Turecko zavádí k 17. říjnu kvóty a cla na dovoz oceli, sdělila dnes ve své zprávě Světová obchodní organizace (WTO). Zboží nad stanovenou kvótu zpoplatní přirážkou 25 procent. Země krok vysvětluje přílišným nárůstem dovozu této komodity.



K němu došlo poté, co americký prezident Donald Trump uvalil 25procentní clo na dovoz oceli do Spojených států. Tento krok spolu s následným uvalením restriktivních opatření v dalších odvětvích namířených proti Evropské unii, Indii a Indonésii přesměroval ocel směrem do Turecka.





Zaváděné kvóty se liší podle typu výrobků, ve většině případů ale odpovídají zhruba méně než polovině objemu jejich dovozu do Turecka za rok 2017. Nevztahují se na ocel válcovanou za horka, protože ta se v samotném Turecku nevyrábí.Turecké kvóty jsou předběžným ochranářským opatřením, které WTO povoluje, když se země cítí ohrožena náhlým, nečekaným a ničivým nárůstem dovozu. Předpokládá se, že Turecko poskytne svým obchodním partnerům náhrady za způsobené ztráty formou snížení obchodních bariér v jiných oblastech, napsala agentura Reuters.