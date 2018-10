12.h - Evropa vstupuje do nového týdne negativně naladěná, euro dále oslabuje, ropa klesá kvůli íránským dodávkám, BCPP pod 1100 body kvůli bankám

Evropské akciové trhy v úvodu nového týdne poměrně výrazně klesají. Na vině jsou obavy z negativních dopadů obchodní války mezi USA a Čínou a obavy z negativních dopadů možného tvrdého Brexitu Čínská centrální banka rozhodla o snížení PMR pro tamní banky ve snaze mírnit dopady obchodních válek. Krok PBOC z pohledu trhu jasně naznačuje, že situace je a bude vážná a centrální banka se proto bude snažit v rámci svých možností mírnit negativní dopady. Takový vývoj utvrzuje trhy a investory v tom, že celkově nepůjde jen o nějakou krátkodobou přestřelku, což je vnímáno negativně.Na trhu se množí komentáře a obavy ohledně negativního vlivu brexitu na evropské a britské firmy . Klíčovým faktorem je pokles jejich důvěry a růst opatrnosti omezující míru jejich aktivity a investic Euro dopoledne vstupuje do nového týdne oslabováním k dolaru tedy zcela v duchu týdne minulého. Koruna se k euru na začátku nového týdne pouze hledá. Ropa oslabuje v reakci na rostoucí přesvědčení trhu, že íránská ropa si nějakou cestu na světové trhy přeci jen najde. Blokáda ze strany USA nenachází příliš podpory v Evropě a dalších zemích a hledajíc se údajně cesty a konstrukce, jak americké sankce obejít případně se jim vyhnout a přitom zachovat stávající expozici vůči íránské produkci. Výpadek dodávek na globálním trhu by tak nemusel být až tak výrazný. BCPP v průběhu dopoledne neudržela ranní pozitivní ladění a začala klesat směrem pod hranici 1100 bodů indexu PX . Hlavní měrou se na tomto vývoji podílejí banky vedené Monetou a také ČEZ . Moneta oznámil, že za cca 19 mld. převezme Air Bank a české a slovenské pobočky Home Credit. Zhruba pouze 1/3 transakce proběhne v hotovosti a zbytek by měl jít formou akcií nástupnické entity. Akcie Moneta každopádně reagují silnější korekcí kvůli růstu nejistoty, jež taková akvizice přináší.