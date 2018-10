Nejistota kolem brexitu začíná mít na firmy tvrdý dopad

Nejistota spojená s odchodem Británie z Evropské unie začíná mít na britské podniky výrazný dopad, jejich vývoz zpomaluje, náborové potíže se hromadí a investiční plány musí omezovat. Vyplývá to ze dvou průzkumů - Britské obchodní komory BCC a společnosti Deloitte.



Z šetření BCC mezi 5600 společnostmi, které bylo v Británii největší svého druhu, vyplynulo, že podniky ve službách mají největší problémy sehnat personál od zahájení průzkumů v roce 1989 a že růst průmyslového vývozu je nejpomalejší od konce roku 2016. "Tyto údaje potvrzují to, co slyšíme po celé zemi, a sice že nejistoty kolem brexitu a absence zásadních kroků k podpoře podnikání se začínají projevovat," prohlásil generální ředitel BCC Adam Marshall.





Britská ekonomika zaostává za mírou růstu řady ostatních vyspělých zemí už od referenda o odchodu země z EU v roce 2016. Čtvrtletní průzkum BCC ukázal, že procento podniků poskytujících služby, které chtějí nabírat zaměstnance v příštích třech měsících, se snížilo z 60 na 47 procent, což je nejméně od prvního čtvrtletí roku 1993. Přitom 72 procent podniků uvádí, že při získávání nových lidí má potíže, a to je dosud nejvyšší zaznamenaná úroveň. Ve zpracovatelském průmyslu je od konce roku 2016 nejslabší jak růst vývozu , tak vývozních zakázek.Z průzkumu, který provedla poradenská společnost Deloitte, vyplynulo, že 79 procent finančních ředitelů britských firem očekává po brexitu zhoršení podnikatelského prostředí, což je nejvyšší podíl od referenda v roce 2016. S větším optimismem než před třemi měsíci hledí do budoucna 13 procent finančních ředitelů, zatímco v červenci jich podle Deloitte bylo 24 procent, uvedla agentura Reuters.