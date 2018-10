Nepřekvapivé zpomalení průmyslu

Srpnové zpomalení dynamiky průmyslu není nijak zásadní a vlastně ani překvapivé. Ve srovnání s předchozím měsícem si toto největší české odvětví udrželo velmi solidní tempo, i když v meziročním srovnání to znamenalo nárůst jen o 1,9 %.Vývoj v jednotlivých průmyslech nabral různých směrů. Zatímco ve výrobě elektroniky pokračovala expanze výroby, v automobilovém průmyslu došlo k citelnému útlumu. Samozřejmě z jednoho výsledku, který navíc mohl být ovlivněn dovolenkovými odstávkami, nemá smysl dělat velké závěry. Mnohem podstatnější je, co se bude dít v automobilovém průmyslu v souvislosti s novými regulacemi emisí. Výroba na sklad rozhodně není dobrým signálem, a o to více budou zajímavá čísla ze strany poptávky.Mírně optimisticky vyznívají pro další měsíce statistiky zakázek. Sice nenaznačují žádnou výraznou expanzi, ale stále jde o solidní tempo, které udrží naši ekonomiku v chodu i po zbytek roku. Roli motoru budou však přebírat služby a celkové tempo českého hospodářství bude dále zpomalovat.