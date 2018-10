GE: Odměny nového šéfa Larryho Culpa budou odvislé od vývoje akcií firmy

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnost General Electric v pátek oznámila, že velká většina odměn pro nového šéfa Larryho Culpa bude v příštích letech přímo navázána na výkonnost akcie . Culp si bude moci vydělat až 21,3 mil. USD ročně ze základního platu a bonusů, avšak v r. 2022 může dostat více než 200 mil. USD , pokud se cena akcie zvýší do září 2022 o alespoň 150 %. Počet akcií , které Culp od firmy může dostat, je odstupňován podle výkonnosti akcie k uvedenému datu. Trh může zprávu chápat tak, že Culp by na tento způsob odměňování nepřistoupil, pokud by neviděl šanci prudce zvýšit cenu akcie GE.