PPF a spol. spustili internetovou TV

Není to ještě ani tak dávno, co skupina Seznam spustila svou internetovou televizi, kterou následně umístila i do terestriálního vysílání, a už má následovníka. Od neděle lze na internetu „naladit“ mall.tv, za kterou nestojí nikdo jiný než stejnojmenná skupina Mall Group. V té vlastní na 40 % skupina PPF, dalších 40 % Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem a zbytek pak investiční skupina Rockaway Jakuba Havrlanta, který před několika lety právě přišel s myšlenkou vytvoření sítě e-shopů. Kromě samotné mall.cz nyní do skupiny patří již také například obchody CZC, BigBrands, Rozbaleno či Košík.

Úvodní podobnost s internetovou televizí stream.cz od Seznamu navíc není náhodná. Rozjezd mají na starosti Lukáš Záhoř a Milan Kuchynka, kteří se na streamu podíleli na tvorbě populárních pořadů jako kancelář Blaník či Autobazar Monte Karlo. Na mall.tv se tak zároveň objeví již ze streamu známé tváře jako například komentátor Luděk Staněk či kuchař Roman Vaněk.

Hned v neděli byly k dispozici dva seriály a tři desítky pořadů od zábavných, populárně-naučných, přes sportovní až po reality show. Ze známých hereckých osobností mall.tv ulovila například Michala Suchánka, Jenovéfu Bokovou či Petra Vaňka. Nová internetová televize, o které se začalo mluvit již v úvodních měsících tohoto roku, slibuje hned v prvním měsíci vysílání na 300 epizod z vlastní produkce. Kromě toho nakoupila práva od České televize na vysílání loňských úspěšných sitcomů Kosmo a Čtvrtá hvězda. Od distribučních společností Aerofilms a KVIFF Distribution pak řadu filmů. Uvolněny ke sledování jsou nyní například Divoké historky, Vzkaz v lahvi či Amy o hudební ikoně Amy Winehouse.

Spuštěním vlastní internetové televize se Mall Group přibližuje svému cíli vytvořit online alternativu obchodního domu, kde najdou lidé vedle nákupů i služby a zábavu. „Spoléhat se v rámci e-commerce jenom na samotný nákup už dneska nestačí. Jako první v tomto regionu jsme se vydali na poměrně složitou cestu: chceme kolem nakupování vytvořit celou platformu služeb a zážitků. Věřím, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat – a stanou se tou nejlepší odpovědí na otázku, proč jsme se pustili do Mall.tv,“ řekl Igor Matejov, CCO Mall Group.

Ze známých osobností bude mít svůj pořad například fenomenální trumpetista a jazzman Laco Déczi. Tento zároveň svérázný člověk bude zodpovídat ve své poradně, pořadu Milý Laco, dotazy diváků. Stále se také zdá, že televize bez vaření jakoby v této době nemohla existovat. Kromě již zmiňovaného Romana Vaňka má má totiž foodblogerka a moderátorka Koko diváky provádět přípravou rychlých jídel krok za krokem ve svém pořadu 30menutovka. Dočkat se diváci mohou také „hazardu“. V přímém přenosu má pak být totiž vysílán vědomostní pořad Vyhraj to! Soutěžit se má o hodnotné ceny, když nejrychlejší divák bude muset prostřednictvím mobilu či počítače zodpovědět správně v každém kole deset otázek.