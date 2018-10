Méně nezaměstnaných a stále více míst

Podle očekávání řady nezaměstnaných v září mírně prořídly a míra nezaměstnanosti se dostala na tříprocentní úroveň. Za tímto drobným poklesem můžeme hledat především sezónnost. Sice se v tomto měsíci přihlásí do evidence více absolventů, kterým se nepodařilo práci najít, avšak na druhou stranu úřady práce opustí lidé, kterým začínají sezónní práce a pravděpodobně i někteří pracovníci školství díky začátku školního roku.Situace na českém trhu práce zůstává i nadále napjatá. I v září vzrostl počet volných pracovních míst (na 316 tisíc) a to neznamená nic jiného, než že nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na tomto trhu dále narůstá. Volných pracovních míst je soustavně více než lidí, kteří práci hledají. Pokud bychom vzali v úvahu přísnější statistiku nezaměstnaných , tak si v průměru může každý nezaměstnaný vybírat z více než dvou míst.Co čekat dále? Nepředpokládáme, že by v dalších měsících už počty volných míst nějak dramaticky narůstaly. V tomto směru se situace začíná stabilizovat, nicméně firmy , které hledají zaměstnance, je už zřejmě na úřadech práce nenajdou. Nezaměstnanost v dalších dvou měsících sice mírně poklesne, avšak napětí na trhu práce nikoliv. Stále tu bude výrazný převis poptávky nad nabídkou, a tak lze očekávat přetrvávání tlaku na růst mezd v podnikatelském sektoru.Poté, co nezaměstnanost poklesne pod hranici tří procent, dojde na přelomu roku k jejímu mírnému sezónnímu nárůstu na cca 3,3 %. I tak půjde o nejlepší výsledek v historii ČR a v mezinárodně srovnatelných řebříčcích si ČR udrží pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci celé EU.