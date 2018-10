Moneta koupí za 19,75 mld. Kč Air Bank a české a slovenské pobočky Home Creditu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Banka oznámila, že uzavřela předběžnou dohodu se společností Home Credit Group B.V. (HSGBV) o koupi Air Bank a české a slovenské pobočky Home Ceditu. Cena transakce byla stanovena na 19,75 mld. Kč , z čehož 6,75 mld. Kč bude zaplaceno v hotovosti a 13 mld. Kč prostřednictvím emise nových akcií ve prospěch HSGBV, který tak získá 24,48% podíl v Monetě. Emisní kurz nově vydaných akcií je 78,5 Kč a byl stanoven na základě průměrné ceny v období od 1. července do 30. září. Vypořádání transakce se očekává 1. července 2019. Do konce tohoto roku Moneta svolá mimořádnou valnou hromadu, která by měla schválit emisi nových akcií . Po dokončení transakce by se měl počet klientů banky více jak zdvojnásobit na přibližně 2 miliony. Nově vydané akcie neponesou nárok na výplatu dividendy ze zisku tohoto roku, která by neměla být transakcí ovlivněna. Management očekává, že již v prvním celém roce od vypořádání bude mít transakce pozitivní dopad jak na zisk na akcii, tak na výši dividendy na akcii, které by měly vzrůst o přibližně 10 % oproti dosavadním plánům. Management Monety již delší dobu avizoval, že aktivně vyhledává akviziční příležitosti. Na zhodnocení přínosu transakce pro současné akcionáře je nyní ještě brzy, ale jako pozitivní vidíme, že banka získá významného akcionáře a bude schopna více konkurovat největším bankám na českém trhu. Další informace by management měl poskytnout v průběhu dnešního dne, kdy plánuje několik konferenčních hovorů s investory a analytiky.