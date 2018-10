Rozbřesk: Dolaru pomůže kolaps čínských akcií. Těm nepomůže nic?

I když se růst amerických výnosů a spanilá jízda dolaru v pátek zastavily, rozvíjející se trhy a s nimi nakonec i česká koruna stále nemají na růžích ustláno.



V prvé řadě proto, že slabší čísla z amerického trhu práce ve skutečnosti nic nemění na obrázku americké ekonomiky a dalším zvyšování sazeb pod taktovkou Fedu. Samotný přírůstek pracovních sil mimo zemědělství byl sice nižší. To ale do značné míry kvůli tomu, že jsou statistiky ovlivněné negativně hurikánovou sezónou. Naopak míra nezaměstnanosti, která vychází z průzkumů mezi zaměstnanci a je méně ovlivněná hurikány, poklesla na nejnižší úrovně od konce šedesátých let minulého století (3,7 %). Současně se podle očekávání trhů drží slušně vysoko růst mezd (2,8 %). Americké výnosy šly sice v posledních týdnech relativně prudce vzhůru, ale vzhledem k silným fundamentům americké ekonomiky a odhodlání Fedu dál zvyšovat úrokové sazby, podle nás není zatím jejich úroveň přehnaná. V tomto týdnu jim může hrát do karet další nárůst jádrové inflace v USA (středa).



Rozvíjející se trhy ale nevstupují do nového týdne šťastně také kvůli Číně. Tamní centrální banka snížila sazbu povinných minimálních rezerv o 1 procentní bod, ale akciovému trhu to vůbec nepomohlo. Naopak se dostal spolu s juanem pod silný tlak, který primárně pramení ze strachu z dražšího dolaru, ale také slabších domácích čísel ukazujících na rostoucí problémy přeinvestované čínské ekonomiky (slabé PMI a především prudší pokles devizových rezerv).





V tomto světle lze těžko čekat, že by dolar na frontě s eurem, ale i s jinými světovými měnami začal znovu oslabovat. Zvlášť když se tento týden v eurozóně znovu dostane na přetřes brexit a problematický návrh italského rozpočtu. Česká koruna se v pátek relativně stabilizovala v pásmu 25,70-25,80 EUR/CZK Koruně mohlo pomoci i relativně jestřábí vyznění zápisu z posledního zasedání ČNB a o něco nižší americké výnosy. Start do nového týdne ovšem nemusí být ve světle propadu čínských trhů úplně jednoduchý (viz úvodník) a koruna se může dostat pod lehký tlak.Výprodej na čínském akciovém trhu a oslabení juanu může být hlavním tématem pro globální trhy na počátku tohoto týdne. Eurodolar zatím ponechává propad čínských akcií o 3 % v klidu, ale některé měny navázané na komodity mohou být pod tlakem. Růst výnosů amerických dluhopisů muže čínskou ekonomiku potrápit, přičemž likviditní opatření typu snížení povinných minimálních rezerv, které provedla čínská centrální banka o víkendu, budou jen tlačit na další oslabení juanu. Brent uzavřela páteční obchodování pod hranicí 84 USD /barel, čímž tak na konci týdne zvrátila cenový růst. Pokles cen ropy přišel zejména po slovních intervencích Saúdské Arábie a Ruska, svou roli však sehrál i nadstandardně vysoký nárůst zásob. Páteční mírný pokles aktivity amerických těžařů (-2 aktivní vrtné soupravy, celkem 861) zůstal bez výraznější odezvy.Tento týden by cenám mohl přinést hned několik impulzů. V prvé řadě totiž přijdou na řadu tradiční týdenní data, stav zásob od API (středa) a od EIA (čtvrtek), stejně jako aktivita amerických producentů (pátek). Ostře sledované však budou i měsíční zprávy o stavu ropného trhu od všech tří nejvýznamnějších agentur - ve středu od EIA, ve čtvrtek OPECu a v pátek IEA.Hlavní americké trhy zavřely v pátek opět ve výrazné ztrátě. Index Dow Jones propadl o 0,68 % a v mínusu zavřel i index S&P 500 , který ztratil 0,55 %. Konec týdne se nepovedl ani technologickému indexu Nasdaq , který zavřel se ztrátou 1,16 %. Konec týdne potrápil většinu velkých jmen. Tesla se propadla o 7,05 %. Mezi další neúspěšné cenné papíry patřil Netflix -3,38 %, American Airlines -3,90 % a také například Nvidia -3,38 %. Naopak akcie GE s příchodem nového CEO si připsaly zisk 4,11 %.