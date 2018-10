Americká inflace sice zpomalila, jádrová složka však zůstává silná (Týdenní zpráva z finančního trhu)

I tento týden se finanční trhy budou soustředit na politické události. Italský parlament totiž bude projednávat rozpočet a Evropská komise se sejde, aby nastínila budoucnost vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Těšit se však můžeme i na zveřejnění zajímavých statistik. Zejména průmyslová produkce z eurozóny by měla naznačit příznivé růstové vyhlídky měnové unie. V USA spolu s trhem předpokládáme zvolnění celkové inflace. Z Česka nás dnes a zítra čeká celá řada zajímavých údajů, nejdůležitější jsou statistiky cenového vývoje, kde očekáváme nepatrné zpomalení.

Čísla z evropského průmyslu naznačí zrychlení ekonomik

Evropská průmyslová produkce by měla vykázat oživení, čímž by měla dát zapomenout svým slabším výsledkům z předchozích měsíců. Zahraniční obchod v Německu (ale i v Číně) by měl vykázat zpomalení. Zatím se ale nejedná o důsledek zavádění cel. Jejich efekt by se měl projevit později. Páteční údaje ukážou na zpomalování americké inflace. Nicméně to je důsledek vlivu statistické základny cen pohonných hmot. Jádrová inflace by měla zůstat nad dvěma procenty a Fedu tak nebude nic bránit v dalším utahováním měnové politiky již v prosinci.

Domácí inflace zvolňuje kvůli slevám na jízdné

Česko dnes čeká smršť dat z reálné ekonomiky za srpen. Ty potvrdí pomalejší tempo ekonomické aktivity během léta. Dynamika průmyslové výroby výrazně zvolnila a zahraniční obchod by se měl i v srpnu udržet v deficitu. Inflaci podle našeho výhledu v září také potkalo zpomalení. Stojí za ním zavádění slev na jízdné pro důchodce a studenty. To přetlačilo i nárůst cen pohonných hmot a potravin. Nicméně na námi očekávaném zvýšení sazeb v listopadu by zpomalení inflace vliv mít nemělo. Více jsme o statistikách vydaných v říjnu napsali zde: http://bit.ly/2OGlHGI.

Zaostřeno na dnešek: Smršť dat z domácí ekonomiky ukáže na zpomalování růstu

Důvěra investorů v eurozóně mírně oslabuje

Dnes toho již ve světě moc zveřejněno nebude. Zklamaní, která přinesla německá průmyslová produkce se pokusí napravit důvěra investorů měřená společností Sentix. Nicméně i ta by měla ukázat na zpomalení. To by však podle odhadů ekonomů SG mělo být mírnější, než očekává trh.

Tvorba nových pracovních míst v USA zklamala

Po pátečních příznivých datech o továrních objednávkách dnes zklamaly statistiky německé průmyslové výroby. Určitě také zaváží do v pátek zveřejněné statistiky za celou eurozónu. Ta by měla i tak vykázat růst a naznačit tak námi očekávanou zrychlující dynamiku nejen v Německu, ale i v celé eurozóně. Nicméně tento výhled má svá významná rizika. Důvěra v průmyslovém sektoru se bez zjevné příčiny rychle propadá, i když zahraniční i domácí poptávka zůstává silná a hrozba obchodní války mezi Evropou a USA ustupuje do pozadí.

Po zklamáních, která přinášela statistika německých továrních objednávek drtivou většinu měsíců v letošním roce, jsme se také dočkali příznivých zpráv. Výrazně vzrostly zejména objednávky ze zahraničí a poptávalo se hlavně investiční zboží, i když slušný nárůst zaznamenaly i objednávky spotřebních statků.

Počet nově vytvořených pracovních míst v USA za září zdaleka nedosáhnul na tržní očekávání. Nicméně jeho reputaci zlepšila revize předchozích údajů. Další položky pátečního reportu z trhu práce již dopadly v souladu s očekáváním. Dolar tak proti euru příliš neztratil, když po zveřejnění statistik oslabil pouze přibližně o třetinu procenta. Dnešní obchodování tak začíná na 1,151 USD/EUR

Průmysl i zahraniční obchod byly v srpnu v prázdninové náladě

Dnešní údaje z domácího hospodářství potvrdí zpomalování domácí ekonomiky. Průmysl se po velmi dobrém výsledku z července v srpnu vrací k dlouhodobě udržitelné dynamice. Podobně je to i v případě maloobchodních tržeb. Jejich růst je však i přes zpomalení stále velmi dobrý a odráží tak komfortní situaci českých domácností. Tu potvrdí i statistika podílu nezaměstnaných za září, která se vrátí na své historické minimum, když odezněla letní sezónnost.

Tomáš Holub povýší na člena bankovní rady

Koruna poslední obchodní den minulého týdne zakončila mírným posílením. Ráno ji pomohlo zveřejnění zápisu ze zasedání ČNB z předchozího týdne. Podle naší interpretace z něj vyplývá, že centrální bankéři chtějí dále utahovat měnovou politiku. V tuto chvíli se zdá, že listopadovému zvyšování sazeb nestojí nic v cestě. Hlasovat pro něj pravděpodobně nebude O. Dědek, který jako jediný nehlasoval pro zvýšení sazeb ani na posledním zasedání. Nicméně ze zápisu vyplývá, že se diskutovalo dokonce o zvýšení sazeb o 50 bb. Obsáhlejší komentář o záznamu z jednání jsme publikovali na http://bit.ly/2PaCZZx.

V pátek večer prezident Zeman zveřejnil druhého nového člena bankovní rady, který se své funkce ujme od prvního prosince. Je jím Tomáš Holub, který dosud vede Sekci měnovou ČNB. T. Holub je zkušeným matadorem domácí měnové politiky. Domníváme se, že nezůstane věrný svému jménu a neposílí holubičí křídlo v ČNB. Nejedná se ale ani o čistého jestřába. Holub bude prosazovat aktivní používání měnové politiky. V současné situace to znamená spíše rychlejší zvyšování sazeb, pokud však dojde k ekonomickému útlumu, bude jako jeden z prvních prosazovat snižování úrokových sazeb.