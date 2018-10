Moneta se uchází o koupi Air Bank a části Home Credit (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Moneta Money Bank vede jednání o možné koupi české a slovenské části Home Credit a Air Bank.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování poklesem.

Tento týden se dočkáme hodnot inflace ve Spojených státech. Eurozóna představí důvěru investorů či průmyslovou produkci (tu zveřejní také Německo a Francie). Současně však investoři budou sledovat další vývoj na poli obchodní politiky mezi Spojenými státy a Čínou.

Société Générale ponechala svá přechozí doporučení pro tři britské banky, a to Prodat pro CYBG, Koupit pro Metro Bank a Držet pro OneSavings Bank.

Obchodování na zámořských trzích

Páteční obchodování na americkém akciovém trhu se neslo ve znamení ztrát. Důvodem byly zveřejněné statistiky z trhu práce. Ty vypovídají o napjaté situaci na pracovním trhu a potvrzují tak nutnost dalšího zvyšování úrokových sazeb. To představuje limitující faktor pro růst akciových trhů. Průmyslový Dow Jones ztratil 0,7 %, S&P 500 snížil svoji hodnotu o 0,6 % a technologický Nasdaq si pohoršil dokonce o 1,2 %. Ztrácely téměř všechny sektory, a to až 1,3 % (technologické společnosti). Jedinou výjimkou byla síťová odvětví, která si připsala 1,6 %.

V asijsko-pacifickém regionu se většina trhů nachází ve ztrátách. Ty se pohybují až do výše 3,7 % v případě Číny, která dohání minulý týden, když její trhy byly z důvodu svátků uzavřené. Daří se pouze indickým či indonéským trhům, které si shodně připisují 0,5 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 0,8 %, se nejhůře vede technologickým firmám, jež ztrácejí 2,1 %. Zisky se podařilo vybojovat především finančním institucím (+1,1 %).

Moneta Money Bank

Moneta dnes zveřejnila informace o svém záměru koupit Air Bank a současně také české a slovenské pobočky společnosti Home Credit od finanční skupiny PPF. Aktuálně Moneta vede jednání s prodávající protistranou. Představenstvo banky bude žádat o schválení transakce na valné hromadě, jejíž datum konání bude teprve oznámeno. Hlavními důvody pro uskutečnění transakce jsou především vytvoření přední české retailové banky, zdvojnásobení klientské základny (z jednoho na dva miliony zákazníků), vytvoření třetí největší sítě poboček a bankomatů v České republice (237 poboček a 1005 bankomatů), zvýšení konkurenceschopnosti či dosažení nejméně 10% úspor nákladů díky synergiím. Došlo by také k posílení stávající akcionářské struktury Monety, když by se společnost Home Credit Group B.V. (HCCBV) stala významným akcionářem s podílem 24,48 % díky úpisu nových akcií. Moneta ve svém prohlášení uvádí dopady na základní finanční ukazatele ve výhledu pro rok 2020, které by s sebou transakce přinesla. Čistý zisk by měl vzrůst z 3,8 mld. CZK na 5,5 mld. CZK (+45 %) a stejnou měrou by se měly zvýšit také celkové vyplacené dividendy (z 2,6 mld. CZK na 3,8 mld. CZK, tedy +45 %). Transakce nebude mít žádný dopad na předpokládané rozdělení zisku za rok 2018. Pokud dojde k uzavření konečné dohody a transakce bude vypořádána, prodávajícímu nevznikne právo na dividendu za rok 2018. Kupní cena za českou a slovenskou část Home Credit včetně Air Bank je vyčíslena na 19,75 mld. CZK, z čeho 6,75 mld. CZK bude uhrazeno v hotovosti a zbylých 13 mld. CZK bude splaceno formou úpisu nových akcií, čímž společnosti HCCBV vznikne vlastnický podíl v Monetě ve výši 24,48 %. Emisní kurz nově vydaných akcií Monety byl stanoven na 78,5 CZK na akcii. Uzavření transakce je plánováno na 1. července 2019. Dnes se budou konat telekonference s akcionáři a analytiky, na kterých bude transakce blíže představena a diskutována.