Ruští hackeři užívali kryptoměny, aby zakryli své vazby na Kreml

Hackeři pracující pro ruskou vojenskou zpravodajskou službu (GRU) využívali jako součást svých celosvětových aktivit kryptoměny, aby tak zakryli své vazby na ruský stát. Prohlásilo to americké ministerstvo spravedlnosti 4. října.

Ministerstvo obvinilo sedm agentů GRU z toho, že se pokoušeli získat nelegální přístup k počítačům, webovým stránkám a datovým systémům amerických občanů, úřadů a firem a rovněž mezinárodních institucí. Tito rozvědčíci GRU byli součástí širší sítě, jak oznámily 4. října Spojené státy, Velká Británie a Nizozemsko. Tyto tři země obvinily Moskvu z organizování hackerských útoků velkého rozsahu, které byly zaměřeny na útvary a jednotlivce pracující na vyšetřováních proti ruskému státu.

Americké úřady tvrdí, že těchto sedm agentů přijímalo platby ve virtuálních mincích včetně bitcoinu a částečně své aktivity financovalo z těžby kryptoměn.

Americké ministerstvo spravedlnosti proti nim podalo žalobu ve státě Pennsylvania, kde se nachází nejvíce jejich obětí. Podle této obžaloby hackeři obdrželi kryptoměny na vývoj infrastruktury a falešné webové stránky Světové antidopingové agentury (WADA).

„V těch případech, kdy agenti nakupovali hackerskou infrastrukturu, byly platby uskutečňovány pomocí komplexní sítě transakcí zahrnujících operační účty s fiktivními jmény a typicky při tom využívali kryptoměn, jako je bitcoin, aby tak ještě lépe maskovali svou totožnost a chování.“

V té době Světová antidopingová agentura, situovaná v Kanadě, vyšetřovala obvinění týkající se státem podporovaného dopingového programu ruských atletů. Několik z jejích vyšetřovatelů bylo občany Spojených států. Podle obžaloby se agenti GRU zaměřili také na další americké i mezinárodní instituce. Byly mezi nimi například Americká antidopingová agentura (USDA), fotbalová FIFA, Mezinárodní sportovní arbitráž (TAS/CAS), Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

