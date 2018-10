Víkendář: Jen vás připravuju na to, co vám řekne Trump

Bývalý německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel v rozhovoru pro Der Spiegel tvrdí, že „svět se dramaticky mění a Německo riskuje, že podcení důsledky tohoto procesu“. Podle svých slov se často ptá, zda jeho tři dcery budou mít stejné příležitosti v oblasti svobody a sebeurčení. A zda vůbec budou žít v míru.



„Kvůli americkému prezidentovi se starý Západ rozpadá. Jde o drastickou změnu od období posledních sedmdesáti let, kdy jsme mohli spoléhat na Spojené státy jako na vedoucí národ. Procházíme bojem za evropskou suverenitu v naprosto změněném světě. Já jsem vyrostl na hranici s Východním Německem. Spojenectví s USA pro mě bylo něčím naprosto přirozeným, stejně jako život v míru. Ta doba je ale pryč,“ míní Gabriel.





Kdy podle ministra přestaly být Spojené státy spolehlivým partnerem? Gabriel v této souvislosti vzpomněl na krizi mezi Saúdskou Arábií a Katarem, když o ní hovořil s americkým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem a „měl dojem, že smýšlí podobně jako my“. „Jenže pak hovoříte s Donaldem Trumpem a on řekne, že jeho ministr zahraničí má jiný názor a Američané Saúdy podpoří, protože ti od nich koupili zbraně za miliardy dolarů .“Podobně na bývalého ministra působil Tillersonův výrok, že Ukrajina je „evropský problém“. „Když jsem mu řekl, že tohle nemůže myslet vážně, odpověděl mi, že nás jen připravuje na to, co nám řekne Trump,“ uvedl Gabriel. A dodal: „Po celá desetiletí jsme byli zvyklí na fakt, že USA byly zodpovědné za nepohodlné věci ve světě. Nyní nás Trump kritizuje za to, že naše výdaje na armádu nejsou dostatečné. Jenže celá pravda je taková, že Spojené státy chtěly po dlouhou dobu přesně tohle. Obávaly se, že příliš velká vojenská síla Německa by vyprovokovala další světovou válku.“Podle bývalého ministra si někteří Němci přejí, aby jejich země vypadala podobně jako Švýcarsko, ale „na to je prostě Německo příliš veliké“. Tato země by také podle něj měla pochopit, že nekompromisní trvání na morálce může být stejně škodlivé jako její ignorování. Musí totiž také vážit, jaké jsou jeho zájmy a ty posuzovat stejně jako jeho hodnoty. Na úrovni celé Evropy by pak byla prospěšná společná zahraniční politika založená na většinovém hlasování.Gabriel vnímá, že Německo je ostatními evropskými zeměmi často považováno za stát, který ostatní nechápe a někdy na ně shlíží z patra. Došlo k tomu například během jednání o volném obchodu či během uprchlické krize, kdy „německý morální impuls vnímali naši sousedé úplně jinak“. On sám se přitom stále domnívá, že Angela Merkelová učinila dobře, když „před uprchlíky hranice neuzavřela i proto, že nebyla žádná alternativa“. „Měli jsme na hranice s Rakouskem poslat Bundeswehr? Jistě ne. Ale ptám se sám sebe, zda jsme neměli více řešit otázku diskuse s jinými evropskými zeměmi. Tady jsme udělali chybu. Byli jsme naivní, když jsme si mysleli, že ostatní přemýšlí stejně jako my. A také jsme podcenili důsledky, které sebou masová imigrace přináší,“ uvedl GabrielV roce 2015 Angela Merkelová po jednom ze svých setkání s Gabrielem chtěla, aby jí slíbil, že oni dva nebudou nikdy stavět ploty na hranicích. On si jí za to podle svých slov dodnes váží, ale „pokud máme být čestní, tak musíme říci, že ploty pak stavěli jiní a to nás zachránilo před dalším růstem počtu uprchlíků“. Bývalý ministr z toho tak má podle svých slov dodnes rozporuplné pocity.Gabriel tvrdí, že „Bělorusové, Ukrajinci a Rusové prošli během druhé světové války nepředstavitelným utrpením“ a Němci proto mají vůči nim určitou zodpovědnost. Na druhou stranu si ale Německo musí být vědomo, že někdy kultivovalo své vztahy s Ruskem na úkor Polska a proto není ve vztahu k Rusku správné kráčet nějakou speciální německou cestou. O projektu Nord Stream 2, proti kterému se staví některé východoevropské země, pak ministr uvedl, že „je v souladu s evropským právem a proto si německá ekonomika měla sama rozhodovat, od koho bude odebírat zemní plyn“.Zdroj: Der Spiegel