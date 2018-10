Bankovní radu ČNB doplní vedle Michla ekonom ještě Holub

Druhým novým členem bankovní rady České národní banky (ČNB) bude ekonom Tomáš Holub, který v centrální bance vede měnovou sekci. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček to řekl Lidovým novinám. Už ve čtvrtek prezident oznámil, že na jedno ze dvou uvolněných míst v bankovní radě jmenuje ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Jako termín jmenování Zeman uvedl 21. listopad.



Z bankovní rady ČNB odejdou koncem listopadu viceguvernéři centrální banky Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík. Vyprší jim druhé funkční období, a na třetí již nemohou kandidovat.



Čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Holub vede měnovou sekci ČNB od května 2004. Předtím působil čtyři roky jako poradce guvernéra centrální banky. Podle Lidových novin patří k podporovatelům intervencí, které centrální banka prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017 s cílem oslabit korunu kvůli hrozící deflaci. Před nástupem do ČNB působil Holub jako makroekonom v Komerční bance.





Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a do funkce je jmenuje prezident republiky. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.