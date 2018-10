Minutes ČNB - otázka dalšího růstu sazeb je stále otevřená

Mezi členy bankovní rady převažuje názor, že další zpřísňování měnové politiky prostřednictvím úrokových sazeb je na místě a to i proto, že aktuální ekonomická situace vytváří prostor pro rychlejší přibližování sazeb k jejich neutrální úrovni. Ta dle předchozích vyjádření rady je na 2,5 %-3,0 % (vyjádřeno 3M PRIBORem). Podle záznamu stávající prognóza dávala prostor pro zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, což by však mohlo být bráno jako výraz paniky. Je zde však prostor pro pokračování v normalizaci měnové politiky, v čemž bankovní rada hodlá pokračovat, pokud se budou i příští prognózy naplňovat. Někteří členové ČNB další zvyšování sazeb vnímají jako přípravu na případnou budoucí hospodářskou recesi. Na druhou stranu také zazníval názor, že v případě uklidnění globálního dění hrozí příliš rychlé posilování koruny , což vede některé členy rady k opatrnosti při dalších krocích. Očekáváme tedy i nadále přetrvání jestřábího naladění bankovní rady. K dalšímu utažení měnové politiky by podle nás mělo dojít již na příštím jednání bankovní rady začátkem listopadu.