Wall Street: Investoři hrají all-in. V nepravý čas?

Statistiky z trhu s ETF i některé další ukazují na to, že drobní investoři výrazně věří americkým akciím. V éře zpřísňování měnové politiky v USA může být přitom podobná oddanost myšlence na růst cen akcií poněkud bláhová.

Vývoj LONG a SHORT pozic v ETF zaměřených na americké akcie v uplynulém roce ukazuje, že jsou drobní investoři jasně nakloněni věřit tomu, že býčí trend v USA bude pokračovat. Dokonce ani korekce na přelomu ledna a února s těmito pozicemi z dlouhodobějšího hlediska příliš nezahýbala.

To může znamenat, že v případě nečekaného propadu cen akcií může být mnoho investorů nepřipravených, protože sázejí až příliš (navíc s pákou) na růst cen amerických akcií. Je ale potřeba si uvědomit, že na grafu jsou zobrazeny pozice, které v reálu v součtu odpovídají zhruba 30 miliardám USD (25 miliard USD LONG a 5 miliard USD SHORT). A to je oproti tržní kapitalizaci indexu S&P 500 okolo 25 bilionů USD kapka v moři.

Ovšem existují i další statistiky, které odpovídají tomu, že investoři hrají aktuálně all-in. Jde o data o podílu hotovosti v portfoliích investorů. Ten totiž klesl na rekordní minimum, případně minimum od doby internetové bubliny, respektive na nejnižší úroveň během aktuálního cyklu.

AAII sleduje podíl hotovosti v portfoliích individuálních investorů, ICI podíl objemu peněz v peněžních fondech na celkovém objemu spravovaných peněz v podílových fondech v USA a Fed FOF je vypočítávána ze zpráv centrální banky a v podstatě ukazuje, kolik hotovosti v rámci svých portfolií drží americké domácnosti.

Lze to převracet všelijak, třeba že v hotovosti je stále ještě alokováno celkem hodně peněz, že jich ještě dost čeká takzvaně mimo trh. Podíl hotovosti je ale každopádně na úrovni, která historicky koresponduje s blížícím se koncem ekonomického a tržního cyklu (vedle toho lze podobně vnímat vysoké valuace, plochou výnosovou křivku, velice vysokou spotřebitelskou důvěru, zpřísňování měnové politiky, které by navíc mělo z hotovosti dělat atraktivnější investiční alternativu, a další). Investoři do amerických akcií tedy budou ve střednědobém výhledu potřebovat především pevné nervy.