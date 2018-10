„MICHLiq“ v bankovní radě a další debata o „padesátce“

Závěr týdne patřil České národní bance. Nejenže jsme se dozvěděli první jméno, které má na konci listopadu nahradit jednoho ze dvou odcházejících členů bankovní rady ČNB, vedle toho vyšlo na povrch, že Rusnok a spol. opět debatovali o úrokové „padesátce“.

Začneme-li popořadě, nedávná informace Lidových novin o tom, že ekonom Aleš Michl bude příštím členem bankovní rady, který na konci listopadu nahradí jednoho ze dvou odcházejících členů (mandát vyprší viceguvernérovi Mojmírovi Hamplovi a Vladimírovi Tomšíkovi), se ukázala jako pravdivá. Televizi Barrandov to řekl sám prezident Zeman s tím, že Michla jmenuje do funkce 21. listopadu a s ním také druhého člena, jehož jméno prozatím není známo.

„Nominací do bankovní rady se Aleš Michl ocitl pod drobnohledem,“ uvedl ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Bude zajímavé, jak sjednotí svoje postoje s funkcí v bankovní radě. Michl je znám pro svoji opakovaně projevenou nevoli k netradičním nástrojům měnové politiky a rychlostí svých ekonomických soudů. Zároveň se označuje za ‚tvrdého makroekonoma?, který například chce vyrovnaný rozpočet v době konjunktury. Svým zařazením do čela instituce, která naopak stojí na důsledné argumentaci, komplexních modelech a ochotou přistoupit k netradičním nástrojům měnové politiky, se ocitá ve schizofrenní situaci," míní Šoltés.

Co se týče přístupu k měnové politice, Michl podle hlavního ekonoma banky ING Jakuba Seidlera zapadá spíše do jestřábí skupiny. „Dle dřívějších mediálních vystoupení Aleš Michl obecně nepatří mezi zastánce netradičních kroků centrálních bank a politiky extrémně levných peněz,“ uvedl Seidler. „V minulosti také často zpochybňoval politiku slabé koruny a prodlužování kurzového závazku ČNB či smysluplnosti vysokých intervencí k jeho obraně. V tuto chvíli tak zapadne spíše do jestřábího křídla ČNB a bude podporovat návrat úrokových sazeb k vyšším úrovním, pokud to ekonomický vývoj dovolí.“

Podle Seidlera tak Michl v tomto ohledu nahradí odcházejícího Hampla, který po ukončení kurzového závazku patřil mezi hlasité zastánce rychlého návratu úrokových sazeb k vyšší, rovnovážné úrovni.

Prezident Zeman zároveň zmínil, že jméno druhého kandidáta bylo již v médiích zmíněno. Nabízí se tak možnost, že novým členem rady bude buďto šéf sekce měnové Tomáš Holub, nebo šéf oddělení finanční stability Jan Frait, který již členem rady byl v období 2000-2006, či Fraitův zástupce Libor Holub.

„Tomáš Holub by podporoval zvyšování sazeb dle současného modelového aparátu ČNB, který vyžaduje měnové podmínky dále utahovat, a to buď přes vyšší sazby, nebo silnější korunu,“ je přesvědčen Seidler. „Pokud by koruna neposilovala dle předpokladů ČNB, hlas T. Holuba pro růst sazeb je tak poměrně jistý. Jan Frait ve svém posledním působení v bankovní radě zastával spíše holubičí postoj. Jako šéf finanční stability však ve zprávách ČNB často akcentoval rizika plynoucí ze situace extrémně nízkých úrokových sazeb. V tuto chvíli by tak patrně také patřil mezi zastánce dalšího zvyšování úrokových sazeb, a to alespoň do doby, než se sazby z jeho pohledu dostanou k normálním úrovním nezvyšujícím rizika pro finanční stabilitu,“ konstatoval ekonom.

„Padesátka“ opět na stole

Dnes byl zveřejněn zápis z posledního, tedy zářijového, zasedání bankovní rady. Vedle toho, že se potvrdila naše domněnka o tom, že členem, který nehlasoval pro zvýšení úrokových sazeb, byl Oldřich Dědek, dokument ukázal další debatu o možnosti úrokového hiku o 50 bazických bodů.

„Několikrát bylo připomenuto, že se stávající prognózou bylo konzistentní zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů, přičemž na srpnovém zasedání došlo ke zvýšení o 25 bazických bodů. Členové bankovní rady upřednostňovali politiku menších postupných kroků. Bylo zmíněno, že zvýšení úrokových sazeb je v souladu s pohledem finanční stability,“ píše ČNB.

Převažující názor rady pak sice potvrdil, že aktuální ekonomická situace vytváří prostor pro rychlejší přibližování úrokových sazeb k jejich neutrální úrovni a že ani zvýšení sazeb o 50 bazických bodů na tomto zasedání by nebylo makroekonomickou chybou. Takový krok by však mohl být vnímán jako výraz paniky, proto se Runsok a spol. drželi „tradičních“ 25 bazických bodů.

Potvrdilo se tak, že se ČNB nehodlá pouštět do žádných „extrémů“. Reakce trhu na dokument bylo prvotní oslabení spojené zřejmě s faktem, že nezazněla žádná zmínka o detailnější debatě ohledně dalšího zvyšování úroků, především ve zbytku roku. Tu si ČNB ponechá na listopad, kdy bude mít k dispozici aktualizovanou prognózu.

My očekáváme, že by nový výhled měl nahrát letos již pátému úrokovému hiku. Přispět by k tomu měly nejen proinflační faktory spojené s napjatým trhem práce, ale rovněž i slabší kurz koruny. Reakce domácí měny by však v tomto směru měla být umírněná, jelikož trh s možností dalšího zvýšení sazeb do konce roku částečně počítá.

„Záznam z jednání bankovní rady je konzistentní s naším očekáváním, že další zvýšení je možné očekávat již v listopadu,“ uvedl Šoltés. „Bankovní rada si je vědoma, že možnost, že dojde ke změně situace na finančním trhu a koruna se vrátí k posilování tak, jak předpokládá zpráva o inflaci, klade vyšší nároky na opatrnost při dalších krocích,“ uzavřel ekonom.

