IEA: Poptávku po ropě do roku 2050 potáhnou plasty

Globální poptávku po ropě potáhnou do roku 2050 plasty a další petrochemické produkty, které vykompenzují nižší spotřebu pohonných hmot. Uvedla to ve svém výhledu Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Podle jejího výkonného ředitele Fatiha Birola není pochyb o tom, že petrochemický sektor bude důležitým motorem růstu poptávky po ropě i po mnoho dalších let.



Růst poptávky po ropě pro dopravu by do roku 2050 měl zpomalit v reakci na vzestup elektrických vozidel a účinnějších spalovacích motorů. Tento propad však vynahradí petrochemický sektor, zvláště díky rapidnímu růstu rozvíjejících se ekonomik, jako je Indie a Čína, kde bude vysoký zájem o petrochemikálie.

Následující graf ukazuje předpokládaný růst produkce vybraných materiálů. Plasty jsou oranžově:





Petrochemikálie se získávají z ropy a plynu a tvoří základní stavební kameny pro širokou škálu produktů - od plastových lahví a kosmetických produktů až po hnojiva a výbušniny. Do roku 2030 by se měly na růstu globální poptávky po ropě podílet více než třetinou a do roku 2050 více než polovinou, odhaduje IEA. Na růstu se mají podílet hlavně Blízký východ a Čína, kde se stavějí velké petrochemické závody.



Loni globální poptávka po petrochemických surovinách představovala zhruba 12 milionů barelů denně, což bylo téměř 12 procent celkové poptávky po ropě. Do roku 2050 má poptávka stoupnout na téměř 18 milionů barelů denně.

Vyspělé ekonomiky jako USA nebo Evropa v současnosti spotřebovávají až 20krát více plastů než rozvojové ekonomiky. Podle IEA to ukazuje potenciál pro růst:

Ropné společnosti jako je Exxon Mobil a Royal Dutch Shell plánují v příštích desetiletích investovat do nových petrochemických závodů. Sázejí přitom právě na růst poptávky po umělých hmotách. Jejich používání se dostalo pod drobnohled kvůli odpadu, který se dostává do oceánu, kde ohrožuje mořský život. To přimělo několik zemí, aby zakázaly nebo zdanily plastové tašky na jedno použití. IEA se však domnívá, že snaha některých vlád podpořit recyklaci s cílem omezit emise uhlíku bude mít na růst poptávky po petrochemikáliích jenom nepatrný dopad.



"Přestože dochází k výraznému nárůstu recyklace a snaze omezit použití plastů na jedno použití, zejména v Evropě, Japonsku a Koreji, tyto snahy převáží prudký růst spotřeby plastů v rozvíjejících se zemích," podotýká IEA.

Zdroj: ČTK, IEA