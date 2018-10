12.h - Evropa klesá v očekávání dat z US pracovního trhu, děsí růst výnosů US dluhopisů, euro slaběí, ropa se hledá, BCPP klesá

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne oslabují. Hlavním důvodem jsou obavy z dalšího růstu výnosů amerických vládních dluhopisů , který by mohly nastartovat odpolední vládní údaje o vývoji tvorby nových pracovních míst celé ekonomice . Už po středeční zprávě za soukromý sektor se dostaly výnosy na nejvyšší úrovně za posledních 7 let a to začíná některé investory vážně znepokojovat. Výnos klíčových "desítek" stoupá nad 3,2%.Na evropských trzích si nejhůře vede sektor těžby a zpracování surovin a to kvůli zvýšeným obavám z eskalace napětí v souvislosti s obchodní válkou USA s Čínou. Negativně působí také kauza čínských "špiónských" čipů v zařízeních pracujících v západním světě. Euro začíná opětovně oslabovat k dolaru euru těsně pod 25,8. Ropa dopoledne nejistá. WTI se drží těsně pod 75 a Brent těsně pod 85 USD BCPP dopoledne koriguje včerejší růst. Nedaří se akciím O2 , silnější korekcí prochází akcie Avastu.