Šéf Tesly se vysmívá komisi, soudkyně chce vysvětlit urovnání

Šéf americké společnosti Tesla Elon Musk se na svém twitterovém účtu vysmívá americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Zprávu na svůj účet umístil jen několik hodin poté, co federální soudkyně nařídila SEC a Muskovi, aby jí zdůvodnili urovnání jejich sporu ohledně Muskova srpnového tweetu, za který ho zažalovala část investorů. Informovala o tom agentura Reuters.



Musk ve svém čtvrtečním tweetu přejmenoval komisi ze Securities and Exchange Commission na Shortseller Enrichment Commission. Tedy na komisi, která spekulantům umožňuje obohacovat se na poklesu cen akcií. Pochválil ji také, že "dělá skvělou práci". Dohodnutá pokuta má totiž být podle urovnání rozdělena mezi poškozené investory.



Musk se s burzovní komisí SEC minulý týden dohodl na urovnání obvinění, že svým tweetem z počátku srpna oklamal investory. Musk tehdy v tweetu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a o stažení jejich akcií z veřejného trhu. Dodal k tomu, že financování záměru má zajištěno, což je právě to, co část investorů napadla. Musk totiž záhy přiznal, že o financování stále jedná a že napevno dohodnuto ještě nemá nic.





Musk a Tesla mají podle dohody s burzovní komisí každý zaplatit 20 milionů USD (448,5 milionu Kč ) a Musk také musí odstoupit z funkce předsedy správní rady, výkonným ředitelem ale zůstat může. Tesla platí za urovnání, přestože součástí obvinění SEC nebyla. V rámci urovnání Musk nemusí přiznat pochybení, ale nesmí ani naznačovat, že tvrzení regulátora bylo nepravdivé.Právníci se pozastavili nad tím, zda je Muskův nový tweet rozumný. Domnívají se však, že urovnání s komisí neohrozí. "Myslím, že SEC na to nebude nahlížet jako na popření domnělých skutečností," řekl profesor práva na Waynské státní univerzitě Peter Henning. Další právník se domnívá, že Musk může svůj tweet označit jen za osobní povzdech.Musk napsal svůj tweet jen pár hodin po tom, co soudkyně Alison Nathanová nařídila Muskovi a SEC, aby jí do 11. října ve společném dopise vysvětlili, proč je jejich urovnání poctivé a rozumné a nepoškozuje veřejné zájmy. Nathanová uvedla, že požadování takových dopisů je její pravidelná praxe."Možná chce vědět, proč Tesla platí pokutu za to, že její ředitel neví, kdy má sklapnout," komentoval žádost Nathanové profesor práva na Michiganské univerzitě a bývalý právník SEC Adam Pritchard.Právníci také upozorňují, že Nathanová má jen omezený prostor k tomu, aby do urovnání zasahovala. V minulosti se o to pokusil její kolega Jed Rakoff, kterému se nelíbilo, že obviněný nemusí v rámci urovnání přiznat vinu ani pochybení, stejně jako Musk, a dohodu o urovnání zamítl. Odvolací soud však jeho rozhodnutí zrušil a rozhodl, že v tomto případě je to na regulátorovi.