Stále dražší nemovitosti

Údaje Eurostatu o vývoji cen nemovitostí znovu potvrdily, že český trh nemovitostí se přehřívá. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se totiž ceny bytů a rodinných domů opět zvýšily, tentokrát o 2,4 % ve srovnání s prvním čtvrtletím, respektive o 7,5 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Nejde sice už o dvojciferný nárůstu jako v předchozím roce, nicméně stále jde o velmi silný růst navíc už tak rekordních cen nemovitostí v ČR.Rychlý růst cen nemovitostí je výsledkem přetrvávajícího nesouladu nabídky a poptávky na trhu. Zatímco počty nově stavěných bytů nedosahují ani úrovně z první recese před deseti lety, poptávka díky ještě nedávno velmi nízkým úrokovým sazbám, dostupným úvěrům, rostoucí životní úrovni apod. narůstala. Zapomenout nelze ani na fenomén Airbnb, který z bydlení udělal ve velkých městech podnikatelskou příležitost.Hlavním problémem českého trhu nemovitostí je nedostatečná výstavba téměř ve všech krajích. Administrativní náročnost výstavby brzdí či zpožďuje výstavbu a výsledkem není nic jiného, než dražší bydlení . Není to nic objevného, nového či neznámého. Je to jen problém, který se neřeší a jen zhoršuje už tak nepříznivou situaci.Předpokládáme, že od druhého pololetí růst cen nemovitostí na českém trhu začne zpomalovat. Především proto, že část poptávky „odpadla“ v důsledku už tak rekordních cen. Druhým důvodem je zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték , ať už v podobě vyšších úrokových sazeb nebo limitů zástav a příjmů dlužníků.I přes zpomalení tempa růstu cen nemovitostí však nelze očekávat, že by se tím zvýšila dostupnost bydlení nebo že by ceny realit dokonce mohly poklesnout. Takovou změnu může přinést snad jen masívní výstavba nebo prudká recese, jak už ostatně napovídá vývoj po roce 2009.